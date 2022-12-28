التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية في ذكرى "معركة الفرقان"

غزة- الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة العديد من الفعاليات المدرسية في الذكرى السنوية الرابعة عشر لمعركة الفرقان والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة عام 2008.

وجرى خلال الفعاليات استذكار هذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الشهداء من بينهم أطفال وتلاميذ مدارس.

كما تم خلال الفعاليات الحديث عن الصمود والتحدي والبطولات والانتصارات التي حققها الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة الاحتلال وآلة البطش الإسرائيلية.

ورفع الطلبة خلال الفعاليات الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والشعارات الوطنية.