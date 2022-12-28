وكالة الرأي الفلسطينية عائلة " أبو ريدة " تكرّم رئيس وحدة جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الصداقة التركي يستقبل إدارة بنك القدس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يُجري عملية صعبة في قاع الجمجمة لطفل وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة تُعلن تنفيذها مناورة "الركن الشديد 3 " وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري لأسير من جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يتفقد سير امتحانات البرنامج التدريبي للتحكيم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (105) من الوقائع الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تُنظّم فعاليات مدرسية في ذكرى "معركة الفرقان"

28 كانون أول / ديسمبر 2022 02:08

التلعيم تُنظّم فعاليات مدرسية في ذكرى
التلعيم تُنظّم فعاليات مدرسية في ذكرى

غزة- الرأي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة العديد من الفعاليات المدرسية في الذكرى السنوية الرابعة عشر لمعركة الفرقان والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة عام 2008.

وجرى خلال الفعاليات استذكار هذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الشهداء من بينهم أطفال وتلاميذ مدارس.

 كما تم خلال الفعاليات الحديث عن الصمود والتحدي والبطولات والانتصارات التي حققها الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة الاحتلال وآلة البطش الإسرائيلية.

ورفع الطلبة خلال الفعاليات الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والشعارات الوطنية.

التلعيم تُنظّم فعاليات مدرسية في ذكرى 320971627_903638033985006_7752318710769808935_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟