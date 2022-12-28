ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (105) من الوقائع الفلسطينية

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأربعاء الموافق 28/12/2022م إصدار العدد (105) من الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين.

وأوضح أ. محمد الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر أن العدد (105) من الجريدة الرسمية تضمن نشر التشريعات الصادرة عن وزارة الصحة وخاصة التشريعات الصيدلانية.

وأكد أ. الزهارنة أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية نشر وطباعة التشريعات كافة، داعياً من يرغب في اقتناء هذا العدد إلى زيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.