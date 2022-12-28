وكالة الرأي الفلسطينية عائلة " أبو ريدة " تكرّم رئيس وحدة جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الصداقة التركي يستقبل إدارة بنك القدس بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يُجري عملية صعبة في قاع الجمجمة لطفل وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة تُعلن تنفيذها مناورة "الركن الشديد 3 " وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل طفلًا من بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري لأسير من جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يتفقد سير امتحانات البرنامج التدريبي للتحكيم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (105) من الوقائع الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (105) من الوقائع الفلسطينية

28 كانون أول / ديسمبر 2022 02:23

الوقائع الفلسطينية
الوقائع الفلسطينية

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأربعاء الموافق 28/12/2022م إصدار العدد (105) من الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين.
وأوضح أ. محمد الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر أن العدد (105) من الجريدة الرسمية تضمن نشر التشريعات الصادرة عن وزارة الصحة وخاصة التشريعات الصيدلانية.
وأكد أ. الزهارنة أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية نشر وطباعة التشريعات كافة، داعياً من يرغب في اقتناء هذا العدد إلى زيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟