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في مقر المعهد العالي للقضاء الفلسطيني

الحتة يتفقد سير امتحانات البرنامج التدريبي للتحكيم

28 كانون أول / ديسمبر 2022 02:24

الحتة يتفقد سير امتحانات البرنامج التدريبي للتحكيم
الحتة يتفقد سير امتحانات البرنامج التدريبي للتحكيم

تفقد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة اليوم سير امتحانات البرنامج التدريبي للتحكيم في مقر المعهد العالي للقضاء الفلسطيني.
وقال المستشار الحتة أن هذا البرنامج يأتي في إطار السعي الدائم للمعهد لتطوير مهارات العاملين في مجال القضاء وكافة المكونات ذات العلاقة بهدف الارتقاء بمنظومة العدالة، وتعزيز قاعدة المحكمين المعتمدين لدى القضاء والنيابة من أجل تخفيف العبء عن المنظومة القضائية.
وأشار الحتة إلى أن المعهد بصدد تطوير العمل ودوراته وبرامجه التدريبية في كافة المجالات في العام المقبل 2023 ومنها الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحكيم كونه واحداً من أهم المجالات في الوسائل البديلة لحل النزاعات.
ويهدف المعهد التابع لوزارة العدل إلى إعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي والقانوني بما يواكب مستجدات التطور المستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتماداً على مناهج علمية متخصصة وكفاءات عالمية ممكنه مرتبطة بمنظومة متكاملة من التجهيزات التقنية الحديثة لأعمال التدريس والتدريب لضمان مخرجات تحترف العمل القضائي والقانوني.

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