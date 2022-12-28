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المستشفى الأوروبي يُجري عملية صعبة في قاع الجمجمة لطفل

28 كانون أول / ديسمبر 2022 04:03

المستشفى الأوروبي يجري عملية صعبة في قاع الجمجمة لطفل
المستشفى الأوروبي يجري عملية صعبة في قاع الجمجمة لطفل

غزة- الرأي:

نجح الطاقم الطبي بقسم جراحة الأعصاب في مستشفى غزة الأوروبي باجراء عملية صعبة لرفع كسر معقد فى قاع الجمجمة وفي حجرة العين لطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره.

وأوضح د. محمد الهوبي استشاري ورئيس وحدة جراحة الأعصاب، أن العملية أجريت للطفل على اثر اصابة في الجمجمة نتج عنها كسر معقد في عظام الجمجمة ممتد الى قاعدتها ، ومؤدى الى هبوط في حجرة العين اليسرى الى الخلف مخلفاً تشوه فى الجمجمة والعين.

وقال:"قمنا من خلال العملية الجراحية بتقديم حجرة العين اليسرى الي الامام ورفع الكسر فى عظام الجمجمة لوضعه الطبيعى ، وتعافي المريض بشكل كامل وغادر المستشفي الى البيت بعد أيام قليلة".

وأعرب د. الهوبي عن جزيل شكره لطواقم قسم الاعصاب من أطباء وتمريض وتخدير وفنيي عمليات الذين ساهموا في انجاح العملية.

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