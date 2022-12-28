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مستشفى الصداقة التركي يستقبل إدارة بنك القدس بغزة

28 كانون أول / ديسمبر 2022 04:14

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غزة- الرأي:

استقبل د.صبحى سكيك مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صباح اليوم ،وفدأ من إدارة بنك القدس برئاسة مدير منطقة غزة أ.شحادة الغول والوفد المرافق له من مسؤولي الفروع، وبحضور المدير الطبي د.محمد أبو ندي، ومدير التمريض أ. طارق المحروق، والمدير الإداري أ.عبد الحكيم البطة.

بدوره، أثني د. سكيك على زيارة الوفد لافتاً إلى اسهامات المجتمع المحلي بما فيها البنوك الوطنية في تقديم المساعدة للمرضى في قطاع غزة .

واستعرض مدير عام المستشفى مراحل انشاء المستشفى وخططه المستقبلية من أجل تجميع خدمات السرطان في مكان واحد وصولا لإنشاء مركز غزة للسرطان كحاضنة لجميع مرضى السرطان في قطاع غزة .

وطالب د.سكيك بضرورة أن يكون دور فعال للمجتمع المحلي والقطاع الخاص واسهامات واضحة في تحقيق هذا الحلم وترك بصمة لهم بهدف المشاركة معهم في تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بالمواطنين في قطاع غزة الذين ضحوا ولا يزالون، موضحاً أن المرضى في قطاع غزة، لا سيما مرضى السرطان والاورام تستحقون من الجميع الوقوف بجانبهم.

وأشار د.سكيك إلى معاناة مرضى السرطان خاصة الذين لم تتوفر لهم فرص العلاج المناسب في غزة ويحتاجون إلى التحويل للعلاج بالخارج، موضحاً أن ما نسبته60 % من مجمل الخدمات التي يحتاجها مرضى السرطان غير متوفرة .

من جانبه أكد مدير بنك القدس منطقة غزة على تضافر جهود الجميع و الوقوف بجانب المرضى بهدف التخفيف من معاناتهم، مشيداً بدور إدارة مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني والجهود المبذولة لإنجاح والبدء بإنشاء مركز غزة للسرطان، واعتبر ذلك فخر لفلسطين.

وعبر عن دعم إدارة البنك المعنوية للمرضى والقائمين على خدمتهم ، واعدا بتقديم ما يمكن وفق استطاعة البنك وطرح تقديم المساعدة وفق خطة البنك للعام القادم 2023م.
 

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