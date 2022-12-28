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عائلة " أبو ريدة " تكرّم رئيس وحدة جراحة الأعصاب بالمستشفى الأوروبي

28 كانون أول / ديسمبر 2022 04:16

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غزة- الرأي:

استقبل المستشفى الأوروبي وفد من عائلة " أبو ريدة " ،وذلك لتقديم درع الشكر والتقدير لرئيس وحدة جراحة الأعصاب د. محمد الهوبي، تقديراً لجهوده الاستثنائية التي قام بها خلال رحلة علاج واجراءه عملية جراحية ناجحة للسيد خالد أبو ريدة .

وقام وفد العائلة بتكريم د. الهوبي ود. محمد أبو مصطفى معربين عن تقديرهم وشكرهم لكل الطواقم العاملة.

بدوره أثنى السيد خالد جودة على جهود وكفاءة الطواقم العاملة في المستشفى الأوروبي بشكل عام وعلى دور أطباء جراحة الأعصاب وعلى رأسهم د. الهوبي ، موجهاً شكره للطواقم من أطباء وتمريض وتخدير وفنيين وإداريين وخدمات مساندة ولكل العاملين بالمستشفى لما لمسوه من جودة الأداء في التشخيص والمتابعة والمعاملة.

يذكر أن المريض خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح لتنتهى معاناته ويعود لممارسة حياته الطبيعية .
 

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