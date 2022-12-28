المستشفى الأوروبي يستقبل 43 وفداً طبياً خلال عام 2022

غزة- الرأي:

استقبل مستشفى غزة الأوروبي 43 وفداً طبياً خلال عام 2022، والتي أسهمت إلى حد كبير في تبادل الخبرات العلمية من ناحية، وفي التخفيف من معاناة المرضى وتقليل قوائم الانتظار من ناحية أخرى.

وأكد التقرير الذي أعده رئيس قسم خدمات المرضى أ. رائد عبد الرازق أن الوفود أجرت بمشاركة الطواقم الطبية المحلية 398 عملية جراحية، كانت النسبة الكبرى منها عمليات ذات مهارة عليا ونوعية، إضافة إلى عمليات كبرى ومتوسطة، وذلك بعد معاينة قرابة 1066 حالة مرضية من فئات عمرية مختلفة.

وبين التقرير أن تخصص جراحة العظام كان في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات المشتركة مع الوفود الزائرة، حيث أجرى 157 عملية للكبار والأطفال، وهو ما يمثل 40% من مجموع العلميات التي أجريت بالشراكة مع الوفود.

وأوضح رئيس لجنة الوفود د. صالح الهمص أن المستشفى استقبل وفود طبية من جنسيات عربية وأجنبية ومن أراضينا المحتلة عام 48، وبتنسيق عبر جمعيات ومؤسسات مثل جمعية اغاثة أطفال فلسطين PCRF ومؤسسة العون الطبي للفلسطينيين MAP-UK، وتعد على مستوى عال من الكفاءة في مختلف المجالات الطبية والتخصصات كجراحة الأطفال والجراحة العامة والجهاز الهضمي والمناظير وجراحة العظام وقلب أطفال وقلب كبار وأوعية دموية وجراحة الأعصاب والعيون.

وأضاف :" بعض الوفود زارت المستشفى مرتين أو أكثر خلال العام وبعضها الآخر اقتصرت زيارته على معاينة وتشخيص الحالات فقط، بينما تضمنت زيارة معظم الوفود معاينة المرضى إجراء عمليات جراحية لهم".

ونوّه الهمص إلى أن عمل الوفود الطبية يتم من خلال منظومة محكمة، يتم عبر تجهيز قوائم بالمرضى حسب تخصص الوفد الزائر، وذلك من خلال الكشف عليهم على أيدي الفريق الطبي المحلي في المستشفى، وعن طريق التواصل مع المستشفيات الأخرى، ليتم فيما بعد معاينتهم بمشاركة أعضاء الوفد واختيار الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات لها.

وأشار الهمص إلى حرص إدارة المستشفى على توفر كل المستلزمات اللازمة، كحجز المواعيد وتنظيم عمل العيادات والعمليات، إلى جانب الضيافة والإقامة حيث يتوفر سكن خاص بالوفود، إضافة الى تكريم الوفود والطواقم المحلية، وهو ما يضمن تحقيق الغاية من عمل هذه الوفود الطبية.

من جانبه وجّه مدير المستشفى د. يوسف العقاد شكره لكافة الوفود الطبية ،معتبراً هذا التعاون خطوة هامة من أجل تعزيز صمود القطاع الصحي، ومعرباً عن اعتزازه بالطواقم الطبية المحلية التي تعمل دوما بكفاءة ومهنية ولساعات متأخرة في الكثير من الأحيان و بشكل متواصل.

وتسعى وزارة الصحة باستمرار لاستقدام الوفود الطبية والجراحية بالتعاون مع شركائهم في العمل الصحي وهو ما يسهم بشكل كبير في صقل وتطوير مهارات الكادر المحلي.

