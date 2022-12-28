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عائلة " أبو دقة" تكرّم طواقم المستشفى الأوروبي

28 كانون أول / ديسمبر 2022 04:39

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غزة- الرأي:

كرّم وفد من عائلة " أبو دقة " طواقم مستشفى غزة الأوروبي وعلى رأسهم استشاري المناظير والجهاز الهضمي د. محمد حجازي ، وذلك تقديراً لجهوده في اجراء عملية ناجحة لابن العائلة الكريمة الحاج / علي أبو دقة.

وعبّر ممثلي وفد العائلة عن سعادتهم بنجاح العملية واستقرار الوضع الصحي للحاج علي وانهاء معاناته الصحية، معربين عن جزيل شكرهم لجميع العاملين في قسم المناظير وعلى رأسهم د. حجازي.

من جانبه وخلال ترحيبه بوفد العائلة أكد د. صلاح الشامي على أن ما تقوم به الطواقم الصحية بالمستشفى إنما هو واجب أصيل تسعى دوماً لتقديمه بأفضل طريقة لأن مرضانا يستحقون منا دوماً الأفضل.

وكان في استقبال وفد العائلة استشاري ورئيس قسم الباطنة د. صلاح الشامي ومدير التمريض د. صالح الهمص ورئيس قسم المناظير د. خالد مطر و د. اياد أبو جزر ومدير العلاقات العامة أ. يحيى النواجحة.
 

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