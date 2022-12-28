ملك الأردن يُحذّر من حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة

وكالات-الرأي:

حذّر ملك الأردن عبد الله الثاني مساء يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، من حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة.

وقال ملك الأردن في مقابلة مع CNN: "إذا حدثت انتفاضة ثالثة فستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون".

وعن الحكومة "الإسرائيلية" القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو والتي يرجح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال، أكد العاهل الأردني أن الإسرائيليين لديهم الحق في اختيار من يريدون أن يقودهم.

وأضاف: "نحن جميعًا على استعداد للمضي قدمًا، وسنعمل مع أي شخص وكل شخص، طالما أنه يمكننا جمع الناس معًا".

وتابع: "إذا أراد الناس الدخول في صراع معنا، فنحن مستعدون تمامًا. أحب دائمًا أن أصدق أنه دعونا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لكن لدينا خطوط حمراء معينة وإذا أراد الناس تجاوز تلك الخطوط الحمراء فسوف نتعامل مع ذلك، ولكن علي أن أصدق أن هناك الكثير من الناس في إسرائيل قلقون بقدر ما نحن كذلك".