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الصحة وجامعة الأقصى توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعات

29 كانون أول / ديسمبر 2022 08:21

الصحة وجامعة الأقصى توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعات
الصحة وجامعة الأقصى توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعات

غزة-الرأي

وقع مدير عام تنمية القوى البشرية د.عبد السلام صباح، ود. ايوب الدلو عميد كلية التمريض في جامعة الأقصى، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتدريب طلبة جامعة الأقصى داخل مرافق وزارة الصحة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر تنمية القوى البشرية، بحضور مدير التدريب العملي في جامعة الأقصى د.حسن جودة ومدراء الدوائر في تنمية القوى البشرية كل من ا.محمد السرساوي مدير دائرة الامتياز والمزاولة، د.محمد نوفل مدير دائرة البرامج التدريبية، وطاقم قسم التنسيق مع التعليم العالي والجامعات كل من ا.إيمان ضاهر، عبد الكريم لبد.

وسيتم بموجب المذكرة التدريب الميداني لطلبة جامعة الأقصى في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مع ضرورة التزام الطرفين على استقطاب كفاءات المهنية وأكاديمية للمشاركة في العملية التعليمية والتدريبية ، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى دعم عقد ورشات العمل المشتركة لتطوير التعليم والتدريب الصحي.

من جهته،  رحب  صبّاح بهذه الشراكة معتبراً هذه الخطوة فرصة لتوحيد الجهود وفتح سبل التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لخدمة الطلبة والمجتمع على حد سواء ،وبناء قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم العملية وتفعيل دورهم في المجال الصحي.

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