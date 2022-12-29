وزارة المالية تستقبل وفداً من الهيئة الفلسطينية للمطاعم

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة المالية عوني الباشا وفداً من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والخدمات السياحية لمناقشة الملفات الضريبية لأصحاب المطاعم.

ورحب الباشا بالوفد الزائر، مثمناً جهود المطاعم والفنادق في تعزيز السياحة الداخلية والاقتصاد المحلي بقطاع غزة.

واستمع الباشا لمطالب الهيئة واقتراحاتهم، مؤكداً حرص وزارته على دعم القطاع الخاص من خلال حملات التخفيض الضريبية المختلفة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة آليات تقديم تسهيلات ضريبية لأصحاب المطاعم والفنادق لتضررهم بفعل الأزمات المالية التي تعصف بقطاع غزة.