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"فدائي الشواطئ" يستأنف تدريباته على ملعب نماء

29 كانون أول / ديسمبر 2022 09:11

"فدائي الشواطئ" يستأنف تدريباته على ملعب نماء

 استأنف منتخب الكرة الشاطئية، أمس، تدريباته الاعتيادية على ملعب نماء المخصص للكرة الشاطئية.

وحصل المدرب سامي سالم المدير الفني لمنتحب فلسطين للكرة الشاطئية، على ضوء أخضر من اتحاد الكرة، ومسؤول الكرة الشاطئية في الاتحاد صلاح أبو العطا، لاستئناف التدريبات بشكل اعتيادي، بما لا يتعارض مع الدوري العام.

واستدعى المدير الفني سالم، نفس المجموعة التي اعتمد عليها خلال الفترة السابقة، وشاركت في بطولة غرب آسيا بالسعودية، وكانت تستعد لبطولة آسيا التي تم تأجيلها.

وحسب حديث المدير الفني: ستكون هناك تجمعات داخلية منتظمة خلال المرحلة المقبلة، استعداداً للتصفيات الآسيوية المقبلة.

ويعتبر منتخب الشواطئ من المنتخبات القوية التي تملك رصيداً كبيراً على مستوى القارة الآسيوية، وسبق لهذا المنتخب إحراز العديد من الميداليات في أكثر من مناسبة قارية أبرزها برونزية الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين.

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