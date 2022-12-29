مستشفى الأندونيسي يبحث الاحتياجات من المستلزمات الطبية

غزة- الرأي

بحث د. شوقي سالم مدير مستشفى الإندونيسي، مع وفد من مؤسسة P.C.R.F. برئاسة مدير المؤسسة السيد ستيف احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والتدريبية، والاطلاع على الخدمات الجراحية التي يقدمها المستشفى للمواطنين، وذلك خلال زيارة الأخير للمستشفى بحضور ممثلين عن التعاون الدولي.

وناقش الطرفان، إمكانية تطوير التخصصات الطبية من خلال المنح التي ستقدمها المؤسسة للمستشفى.

كما تم مناقشة سبل إمداد المستشفى بالمستلزمات الطبية الضرورية والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز الكادر الصحي ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

واستعرض المدير الطبي للمستشفى د.عاطف الكحلوت طبيعة الخدمات المقدمة والفئة التي تستهدفها المستشفى والتحديات والاحتياجات المطلوبة.

وأبدى الوفد الزائر استعداده لمناقشة وتلبية المتطلبات والاحتياجات التي ستعود بالنفع على المواطنين شمال قطاع غزة.