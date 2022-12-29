وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تصدر تقريرها السنوي حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2425) الخميس29 ديسمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المتابعة الحكومية تقر عدة قرارات خاصة بمراكز التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستشفى شهداء الأقصى يفتتح المكتبة الطبية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستقبل استشاري جراحة المسالك البولية " القادم من روسيا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسي يبحث الاحتياجات من المستلزمات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية "فدائي الشواطئ" يستأنف تدريباته على ملعب نماء وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد وبرشلونة يستأنفان صراع اللقب باختبارين سهلين وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 8 إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع مؤسسة P.C.R.F

مستشفى الأندونيسي يبحث الاحتياجات من المستلزمات الطبية

29 كانون أول / ديسمبر 2022 09:14

مستشفى الأندونيسي يبحث الاحتياجات من المستلزمات الطبية
مستشفى الأندونيسي يبحث الاحتياجات من المستلزمات الطبية

غزة- الرأي

بحث د. شوقي سالم مدير مستشفى الإندونيسي،  مع وفد من مؤسسة P.C.R.F. برئاسة مدير المؤسسة السيد ستيف احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والتدريبية، والاطلاع على الخدمات الجراحية التي يقدمها المستشفى للمواطنين، وذلك خلال زيارة الأخير للمستشفى بحضور ممثلين عن التعاون الدولي.

وناقش الطرفان، إمكانية تطوير التخصصات الطبية من خلال المنح التي ستقدمها المؤسسة للمستشفى.

كما تم مناقشة سبل إمداد المستشفى بالمستلزمات الطبية الضرورية والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز الكادر الصحي ورفع مستوى الخدمة المقدمة. 

واستعرض المدير الطبي للمستشفى د.عاطف الكحلوت طبيعة الخدمات المقدمة والفئة التي تستهدفها المستشفى والتحديات والاحتياجات المطلوبة.

وأبدى الوفد الزائر استعداده لمناقشة وتلبية المتطلبات والاحتياجات التي ستعود بالنفع على المواطنين شمال قطاع غزة.

مستشفى الأندونيسي يبحث الاحتياجات من المستلزمات الطبية 322072227_579603230668870_5919900037573565043_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟