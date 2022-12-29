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مجمع الشفاء يستقبل استشاري جراحة المسالك البولية " القادم من روسيا

29 كانون أول / ديسمبر 2022 09:19

مجمع الشفاء يستقبل استشاري جراحة المسالك البولية " القادم من روسيا
مجمع الشفاء يستقبل استشاري جراحة المسالك البولية

غزة- الرأي

استقبل مجمع الشفاء الطبي استشاري جراحة المسالك البولية د. طلعت العطار القادم من مقاطعة سانت بترس بورغ – روسيا .

وأوضح د. فايز زيدان استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمجمع، أن زيارة د. العطار  تأتي في إطار دعم وتطوير قدرات الفريق المحلي من خلال إجراء العمليات الجراحية بتقنية المنظار الجراحي، و كذلك عقد اللقاءات العلمية والمحاضرات .

 وأشار د. زيدان  إلي أن الفريق الطبي المحلي شارك في إجراء عمليات المنظار والتي تنوعت ما بين حالات زراعة حالب و عمليات تجميلية وعمليات استئصال أخري . 

بدوره، قدم د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع، شكره للدكتور العطار لقدومه لمجمع الشفاء من أجل المساهمة في تقديم خدمة نوعية وتقنيات جديدة في علاج المرضى، والتي تشكل إسناداً ودعماً لجهود الأطباء، وفرصة مهمة لاكتساب وتبادل الخبرات والمهارات.

وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من إجراء العمليات النوعية و تقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر  الطبى المحلي.

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