الصحة: مستشفى شهداء الأقصى يفتتح المكتبة الطبية

غزة- الرأي

افتتحت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، المكتبة الطبية بتمويل من مؤسسة نورواك، بحضور مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح، ونائب مدير عام المستشفيات د. أيمن الفرا، ومجلس ادارة المستشفى برئاسة د.اياد ابو زاهر وممثلين عن المؤسسة الداعمة.

وخلال الافتتاح، أعرب د. أبو زاهر عن سعادته بهذه المناسبة والتي نشهد فيها تحقيق إضافة مهمة على طريق تطوير الكادر الطبي، واستكمال لنهج تعزيز قدرات الكوادر من خلال المواكبة العلمية والتعليمية.

وأضاف:" أن مستشفى شهداء الاقصى أصبح اليوم أحد العناوين الصحية المهمة التي يضم فيها نخبة من الأطباء الحاصلين على درجة البورد وهو ما نسعى من خلاله الى تحقيق التعليم الصحي المستمر وتبادل الخبرات".

وعبر د. أبو زاهر عن شكره وتقديره الى الادارة العامة لتنمية القوى البشرية ممثلة بمديرها العام د. عبد السلام صباح، على رعايتهم لمنظومة التعليم الصحي، وتقديم كل ما يعزز من القدرات البشرية والذين هم محور مهم في تقديم الخدمة الصحة والاجدر على صناعة الفارق في الانجاز.

كما وقدم شكره الى مؤسسة نورواك ممثلا بالمهندس علاء الغلاييني مدير مكتب وغزة، وكافة فريق العمل على دعمهم لمختلف عناوين التدريب والتطوير العلمي.