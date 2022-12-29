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في جلستها الأسبوعية

المتابعة الحكومية تقر عدة قرارات خاصة بمراكز التدريب المهني

29 كانون أول / ديسمبر 2022 09:33

المتابعة الحكومية تقر عدة قرارات خاصة بمراكز التدريب المهني
المتابعة الحكومية تقر عدة قرارات خاصة بمراكز التدريب المهني

غزة- الرأي
أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة امس الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، عدة قرارات كانت قد اقترحتها وزارة العمل في وقت سابق للدراسة والإفادة بالرأي
وقد تقرر ، صرف مبلغ مالي لوزارة العمل لتعزيز متطلبات وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في قطاع غزة

كما تم إقرار توفير نظام طاقة شمسية متكامل لمركز التدريب التابع للوزارة في محافظة رفح

الجدير ذكر، أن الجلسة بدأت باستذكار شهداء معركة الفرقان وقراءة الفاتحة لروحهم الطاهرة، والوقوف أمام هذه المحطة الملحمية الفارقة في تاريخ شعبنا وصراعه مع المحتل، والتأكيد أن الإرادة والعزيمة الفلسطينية أقوى من جبروت وطغيان وغطرسة الاحتلال، مهما استخدم من ترسانة عسكرية وارتكب من جرائم.

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