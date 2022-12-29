جودة البيئة تبحث سبل التعاون المشترك في مبادرة بيئية جديدة

غزة- الرأي

اجتمع مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.خالد أبو غالي مع ممثلة بلدية بني سهيلا م.صفاء غنام، وذلك لبحث سبل التعاون في مبادرة بيئية جديدة تهدف لزيادة المساحات الخضراء في المناطق التابعة لبلدية بني سهيلا.

في حين أكد م.خالد أبو غالي أن الاجتماع يهدف لبحث سبل تنفيذ مبادرة لتشجير المنتزهات وزيادة المساحات في نفوذ بلدية بني سهيلا.

حيث يأتي الاجتماع في اطار استراتيجية سلطة المياه وجودة البيئة في التعاون مع الهيئات المحلية لتعزيز المساحات الخضراء.

فيما شكرت م.صفاء غنام الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة البيئية وثمّنت كل الامكانيات التي يمكن تسخيرها لانجاح المبادرة.