وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تكرّم مؤسسة الندوة العالمية للشباب الاسلامي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تصدر تقريرها السنوي حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2425) الخميس29 ديسمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المتابعة الحكومية تقر عدة قرارات خاصة بمراكز التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستشفى شهداء الأقصى يفتتح المكتبة الطبية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستقبل استشاري جراحة المسالك البولية " القادم من روسيا وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسي يبحث الاحتياجات من المستلزمات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية "فدائي الشواطئ" يستأنف تدريباته على ملعب نماء وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد وبرشلونة يستأنفان صراع اللقب باختبارين سهلين
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل وزارة الصحة يكرم وحدة الرقابة الداخلية بدوائرها المختلفة

29 كانون أول / ديسمبر 2022 11:06

وكيل وزارة الصحة يكرم وحدة الرقابة الداخلية بدوائرها المختلفة
وكيل وزارة الصحة يكرم وحدة الرقابة الداخلية بدوائرها المختلفة

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على دور وحدة الرقابة الداخلية في خلق النظام وصناعته داخل مرافق الوزارة، جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التكريمي لدوائر الوحدة، بحضور الوكيل المساعد م. أسامة قاسم، ومدير عام الوحدة د.ايمن الحلبي.

وأضاف د. ابو الريش ان ثقة وزارة الصحة بالكوادر الصحية كبيرة ومتنامية كون الكادر الصحي هو محور مهم في تعزيز الخدمة الصحية، والاجدر على صناعة الفارق في الانجاز، مشيرا الى سعي الوزارة من خلال الرقابة نحو المأسسة للدور الرقابي في كافة تعزيز بيئة العمل في المرافق الصحية.

من جهته، قال الوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم بالعمل على تطوير إدارة المعلومات الرقابية والبدء بشكل منهجي لتكوين نظام رقابي معلوماتي لمعرفة سلامة الإجراءات، ودعم البرنامج المحوسب للرقابة لتوثيق المعلومات ووصولها للإدارات، والتركيز على منهجية العمل الرقابي لانعكاسها على ميدان العمل.

وتم خلال اللقاء استعراض لخطة الرقابة خلال العام 2023، وما تم إنجازه من الخطة خلال العام الحالي 2022.

وكيل وزارة الصحة يكرم وحدة الرقابة الداخلية بدوائرها المختلفة 321576620_686811016245288_8411937879535715623_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟