وكيل وزارة الصحة يكرم وحدة الرقابة الداخلية بدوائرها المختلفة

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش على دور وحدة الرقابة الداخلية في خلق النظام وصناعته داخل مرافق الوزارة، جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التكريمي لدوائر الوحدة، بحضور الوكيل المساعد م. أسامة قاسم، ومدير عام الوحدة د.ايمن الحلبي.

وأضاف د. ابو الريش ان ثقة وزارة الصحة بالكوادر الصحية كبيرة ومتنامية كون الكادر الصحي هو محور مهم في تعزيز الخدمة الصحية، والاجدر على صناعة الفارق في الانجاز، مشيرا الى سعي الوزارة من خلال الرقابة نحو المأسسة للدور الرقابي في كافة تعزيز بيئة العمل في المرافق الصحية.

من جهته، قال الوكيل المساعد بوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم بالعمل على تطوير إدارة المعلومات الرقابية والبدء بشكل منهجي لتكوين نظام رقابي معلوماتي لمعرفة سلامة الإجراءات، ودعم البرنامج المحوسب للرقابة لتوثيق المعلومات ووصولها للإدارات، والتركيز على منهجية العمل الرقابي لانعكاسها على ميدان العمل.

وتم خلال اللقاء استعراض لخطة الرقابة خلال العام 2023، وما تم إنجازه من الخطة خلال العام الحالي 2022.