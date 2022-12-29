"الشرطة المجتمعية" تُطلق المبادرة التوعوية "كُن مؤثراً"

غزة- الرأي

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مركز العمل التطوعي في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية المبادرة المجتمعية "كن مؤثراً".

وتهدف مبادرة "كن مؤثرًا" إلى نشر الثقافة المجتمعية من خلال تعزيز القيم والسلوك الحميد لدى فئات المجتمع المختلفة، وذلك من خلال عقد لقاءات ودورات متخصصة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وحضر إطلاق المبادرة كل من مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ورئيس الكلية الجامعية د. سعيد الزبدة، ومدير إدارة الشرطة النسائية العميد د. ناريمين عدوان، ونائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. رائد العامودي، ومديرة دائرة الأسرة والطفولة المقدم فايزة عبد الدايم، ولفيف من الطلاب والطالبات.

وشارك بالمبادرة 70 مبادرًا ومبادرة من طلبة الكلية ضمن برنامج "سفراء الشرطة" من الطلاب في الجامعات والكليات العلمية في محافظات قطاع غزة.

وأكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح أن الشرطة تبذل جهوداً كبيرة في التوعية المجتمعية، من خلال آليات عمل ومسارات عديدة مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى مجتمع آمن ومطمئن.

وأوضح اللواء صلاح أن الشرطة تتظافر بجهودها مع مكونات المجتمع كافة، لاسيما تعزيز المبادرات المجتمعية في المؤسسات والمرافق التعليمية، وغيرها من المكونات بهدف الحفاظ على بنية قوية لمجتمعنا الفلسطيني.

وأهاب اللواء صلاح بالطلاب والطالبات بضرورة التحصين من مخاطر "الجرائم الإلكترونية" على اختلاف أشكالها وأدواتها، مبيناً في الوقت ذاته أهمية وضرورة حمل رسالة الإرادة والقوة في مواجهة وصد أي أخطار قد تحدق بأبناء شعبنا حفاظاً على وحدة وتماسك المجتمع.

جهود مشتركة

من جانبه، أشاد رئيس الكلية الجامعية د. سعيد الزبدة بجهود الشرطة المجتمعية مع مختلف المؤسسات التعليمية لاسيما الكلية الجامعية، مما ساهم في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

وبيّن د. الزبدة أن إطلاق مبادرة "كن مؤثراً" بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الكلية الجامعية تأتي في إطار الدور التعاوني والتكاملي مع الشرطة ومكوناتها، للمساهمة في حل القضايا المجتمعية وتعزيز الأثر الإيجابي بين أبناء المجتمع.

دور فاعل

بدوره، أوضح نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. رائد العامودي الدور الفاعل للمبادرة المجتمعية التي أطلقتها، مبيناً أن الشرطة تهدف إلى نشر الثقافة المجتمعية في تعزيز القيم والسلوك الحميد لدى الأجيال الصاعدة.

وذكر العميد د. العامودي أن إدارة الشرطة المجتمعية اتخذت سلسلة من الخطوات العملية لتدريب 70 طالبًا وطالبةً من خلال عقد لقاءات تدريبية استمرت نحو 15 ساعة تدريبية، ليكونوا بمثابة أول سفراء للشرطة الفلسطينية في المعاهد والجامعات الفلسطينية.

وأشار العميد د. العامودي إلى أن الشرطة تعمل بشكل مستمر على عقد اللقاءات والدورات مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمبادرات لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي وتعزيز السلوك الإيجابي ومعالجة الظواهر السلبية.