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اعتماد مسابقة إعلامية كبرى سنويًا

الدعليس يعلن رفع نسبة إعفاء المؤسسات الإعلامية من الرسوم المتراكمة

29 كانون أول / ديسمبر 2022 11:59

الدعليس خلال الحفل
الدعليس خلال الحفل

غزة - الرأي

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، عن رفع نسبة إعفاء المؤسسات الإعلامية من كافة الرسوم المتراكمة عن السنوات الماضية إلى 75%، والاستمرار بالخصم المعتمد للعام القادم.

وقال الدعليس خلال كلمة له خلال حفل يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، إن قرار الإعفاء يأتي إسهامًا من لجنة متابعة العمل الحكومي لدعم عمل المؤسسات الإعلامية.

وأوضح أن رئاسة متابعة العمل الحكومي قررت اعتماد تنظيم مسابقة إعلامية سنويًا هي الأكبر من حيث قيمة جوائزها وذلك تقديرا بضرورة تشجيع الإبداعات الإعلامية، حيث سيشرف المكتب الإعلامي الحكومي على تحديد محاورها كل عام.

دعا الدعليس، الصحفيين لتكثيفِ الجهودِ نحو المزيدِ من الدعمِ لقضيتِنا العادلة، والعملِ بكافةِ الوسائلِ الممكنةِ      على إيصالِ صوتِ شعبِنا لكافةِ المحافل.

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