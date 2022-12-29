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الإعلام الحكومي يعلن الفائزين بمسابقة الصحفية "أبو عاقلة"

29 كانون أول / ديسمبر 2022 04:18

جانب من التكريم
جانب من التكريم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، أسماء الصحفيين الفائزين بجائزة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة خلال احتفال يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي نظمه اليوم الخميس.

وشملت المسابقة 3 محاور رئيسية، وهي: القضايا الوطنية، والقضايا الحكومية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، فيما اشتملت فئاتها على التالي: الفيلم القصير، والتقرير المرئي، والتقرير المسموع، والتقرير المكتوب والصورة الصحفية.

وفازت بالمركز الأول بفئة الفيلم القصير الصحفية رجاء خالد عايش وحازت على جائزة مالية قدرها 2000 دولار، وبالمركز الثاني الصحفي رشدي السراج بجائزة مالية مبلغ 1500 دولار، والمركز الثالث الصحف معتصم مرتجى وجائزة مالية قدرها 1000 دولار.

وعن فئة التقرير المرئي، حصل الصحفي باسل العطار على المركز الأول بجائزة مالية قدرها 1500 دولار، وبالمركز الثاني الصحفي محمود عليان بجائزة مالية 1000 دولار، بينما فاز الصحفي أحمد البطة بالمركز الثالث بجائزة مالية 500 دولار.

أما عن فئة التقرير المسموع، ففازت الصحفية إسراء الصباع بالمركز الأول ونالت جائزة مالية قدرها 700 دولار، وإذاعة التربية والتعليم بالمركز الثاني بجائزة مالية 500 دولار، وبالمركز الثالث الصحفي أحمد العرجا وجائزة قدرها 300 دولار.

وحول فئة التقرير المطبوع، حصل الصحفي نور الدين صالح على المركز الأول بجائزة مالية 500 دولار، ونالت الصحفية آلاء النمر على المركز الثاني بجائزة 300 دولار، وفاز الصحفي علاء الحلو بالمركز الثالث بمبلغ 200 دولار.

عن فئة الصورة الصحفية، فاز المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بالمركز الأول بجائزة مالية 300 دولار، والمصور الصحفي علي جاد الله بالمركز الثاني بمبلغ 200 دولار، وبالمركز الثالث المصور الصحفي حسن اصليح بمبلغ 150 دولار.

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