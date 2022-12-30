مدرسة عمورية الأساسية تفتتح معرض "مبدعون" للوسائل التعليمية

غزة-الراي

افتتحت مدرسة عمورية الأساسية للبنين بمديرية تعليم الوسطى معرض"مبدعون" للوسائل التعليمية وذلك لتقديم الخدمات التعليمية لطلبة التربية الخاصة وصعوبات التعلم.

وشارك في الفعالية د. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية بالوزارة، وأ. ناصر السدودي مدير الدائرة الإدارية بمديرية الوسطى، وأ. خليل عسقول رئيس قسم الإرشاد، وأ. نجوى أبو عوض مشرفة التربية الخاصة، وأ. عاطف وادي رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور وأعضاء المجلس، و أ. عبد الناصر أبو كميل مدير المدرسة، و د. أمين أبو منديل معلم التربية الخاصة ومنفذ المعرض، وحضور الطاقم التدريسي.



بدوره، أشاد أبو فضة بهذا المعرض النوعي، موجهاً الشكر للمعلم د. أمين أبو منديل، وإدارة المدرسة على هذا الجهد الذي يخدم طلبتنا خاصة فئة صعوبات التعلم، موضحاً أن الوزارة تشجع جميع المبادرات التعليمية التي تجود وتطور العملية التربوية.

