وكالة الرأي الفلسطينية "صوت التربية والتعليم" تفوز بالمركز الثاني بمسابقة الصحفية شيرين أبو عاقلة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية " الطقس" جو بارد نسبياً ولا تغير على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية الآلاف يؤدون "الفجر العظيم" بفي لأقصى والإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تشتبك مع مقاومين وتحاصر منزلاً في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح البري ليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية 18 إصابة إثر 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يعلن الفائزين بمسابقة الصحفية "أبو عاقلة"
أخبار » الأخبار الحكومية

لخدمة طلبة التربية الخاصة وصعوبات التعلم

مدرسة عمورية الأساسية تفتتح معرض "مبدعون" للوسائل التعليمية

30 كانون أول / ديسمبر 2022 10:41

111
111

غزة-الراي 
افتتحت مدرسة عمورية الأساسية للبنين بمديرية تعليم الوسطى معرض"مبدعون" للوسائل التعليمية وذلك لتقديم الخدمات التعليمية لطلبة التربية الخاصة وصعوبات التعلم.
وشارك في الفعالية د. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية بالوزارة، وأ. ناصر السدودي مدير الدائرة الإدارية بمديرية الوسطى، وأ. خليل عسقول رئيس قسم الإرشاد، وأ. نجوى أبو عوض مشرفة التربية الخاصة، وأ. عاطف وادي رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور وأعضاء المجلس، و أ. عبد الناصر أبو كميل مدير المدرسة، و د. أمين أبو منديل معلم التربية الخاصة ومنفذ المعرض، وحضور الطاقم التدريسي.


بدوره،  أشاد أبو فضة بهذا المعرض النوعي، موجهاً الشكر للمعلم د. أمين أبو منديل، وإدارة المدرسة على هذا الجهد الذي يخدم طلبتنا خاصة فئة صعوبات التعلم، موضحاً أن الوزارة تشجع جميع المبادرات التعليمية التي تجود وتطور العملية التربوية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟