" ثابت " يطّلع على المبادرات والإنجازات التعليمية في شمال غزة

غزة-الراي

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت مديرية تعليم شمال غزة للاطلاع على المبادرات والإنجازات التعليمية في عدد من مدارسها.



وشارك في الزيارة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التطوير والتخطيط د. أحمد أبو ندا، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير تعليم الشمال أ. جواد صالحة، ونائبيه الإداري والفني أ. موسى شهاب، وأ. أحمد أبو هربيد، ومجلس أولياء الأمور، وعدد من التربويين.



وبدأت الجولة بزيارة لمقر المديرية حيث تم استعراض أبرز إنجازات العام الدراسي الحالي.



كما تمت زيارة مدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات والاطلاع على نشاط كبير وهو سرد للقرآن الكريم من قبل أكثر من 140 طالبة ، و زيارة مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات وافتتاح معرضين نوعيين في مجال STEM والذكاء الاصطناعي.



وكذلك تمت زيارة مدرسة تل الزعتر الثانوية والاطلاع على نشاطات وإنجازات الطالبات خاصة في الوحدة المهنية وتخصص التجميل.



وفي مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين قام وكيل الوزارة والوفد المرافق له بافتتاح مختبر حاسوب جديد يضم 23 جهاز لابتوب وسبورة وأجهزة متنوعة، بدعم من وزارة المالية بغزة.



واختتمت الزيارة بتفقد مدرسة حليمة السعدية الأساسية المشتركة والاطلاع على مبادرة "صفي جنتي" للمعلمة المبدعة أ. هدى مزروع، والهادفة إلى تعليم الأطفال في بيئة تعليمية محفزة.



بدوره، اعجب وكيل الوزارة بالإنجازات التعليمية والمبادرات النوعية ، مشيداً بفعالية سرد القرآن الكريم في مدرسة الحرتاني مؤكداً أن الوزارة تشجع حفظ كتاب الله عز وجل من خلال العديد من البرامج والمسابقات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.



كما عبّر عن سعادته لافتتاح مختبر الحاسوب الجديد في مدرسة عثمان بن عفان لافتاً إلى أنه سيكون إضافة نوعية ضمن الاهتمام بالحوسبة والتكنولوجيا ، مثمناً نشاطات مدارس حمد بن خليفة، وتل الزعتر، وحليمة السعدية.



ولفت ثابت إلى أن الوزارة تشجع دوماً النشاطات التعليمية الهادفة إلى إحداث المزيد من التطوير والتجويد للعملية التعليمية، سواء في المجال العلمي والأكاديمي أو المجال القيمي والسلوكي، معرباً عن لمديرية شمال غزة ومدارسها.



من جهته عبر صالحة عن عظيم الشكر والتقدير لوكيل الوزارة والوفد المرافق على هذه الزيارة، لافتاً إلى أن هذه المتابعة لها آثار إيجابية مهمة على التطوير والتجويد التعليمي في الميدان.

