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الدعليس يفتتح "المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة" في ديوان الموظفين

30 كانون أول / ديسمبر 2022 10:48

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غزة-الراي 
افتتح رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، الخميس، المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة في مقر ديوان الموظفين العام غربي مدينة بغزة.


وقال الدعليس إن إنشاء المعهد وتجهيزه كان مشروعا وطنيا ينتظر أن يرى النور وقد تحقق ذلك اليوم، مقدما الشكر والتقدير لكل من أسس وساهم في إنجاز هذا المشروع الوطني.


وأضاف "كل الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي يتربع حبها في قلوب الفلسطينيين، وللبنك الإسلامي للتنمية لإشرافه على التمويل، ونؤكد للجميع أن كل مبلغ يوضع في غزة يذهب في الاتجاه الصحيح"، شاكرا مؤسسة "الخليج التعليمية" على دورها في المشاركة ببناء مؤسسات الوطن.


وأعرب الدعليس عن ثقته بأن يستثمر ديوان الموظفين العام المعهد الوطني الاستثمار الأمثل من أجل الارتقاء والتطوير بموظفي الحكومة؛ بما ينعكس إيجابيا على أداء الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشاد بأداء ديوان الموظفين العام وإشرافه على المسابقات الوظيفية، مؤكدا "ثقتي بكم عالية بأن يبقى الديوان رافعة للعمل الحكومي، ولا وظيفة عمومية إلا من خلال الديوان".


وكرم رئيس متابعة العمل الحكومي القائمين والمساهمين في إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة وتجهيزه، ثم أجرى جولة في أرجاء المعهد الذي يضم خمس قاعات تدريبية تستوعب عددا كبيرا من المتدربين في آن واحد، مجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية وفق بيئة عصرية لتدريب جميع موظفي الحكومة وتطوير مهاراتهم والارتقاء بمعارفهم.


جدير بالذكر أن مشروع المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة ممول بمنحة كويتية من البنك الإسلامي للتنمية، وبإشراف وتنفيذ مؤسسة الخليج التعليمية ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
 

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