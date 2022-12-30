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الأوقاف تُنفّذ محاضرة علميّة " الحياة العلمية في ظلال السنة النبوية"

30 كانون أول / ديسمبر 2022 10:54

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غزة-الرأي
نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة محاضرة علميّة بعنوان "الحياة العلمية في ظلال السنة النبوية"، عبر تطبيق الزوم، استهدفت (160) من طلبة العلم الشرعيّ داخل فلسطين وخارجها، بواقع ساعتين تدريسيّة, حاضر فيها د. ثامر عبد المُهدي حتاملة، الأستاذ المشارك في الحديث النبوي.


وتناولت المحاضرة مناقشة عدة محاور منها طلب العلم وفضله، وذكر أخلاق وسمات طالب العلم، وبيان ماهية مجالس العلم والعلماء، وكيفية تكوين المكتبة العلمية لطالب العلم.


بدورها أوضحت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة، أن المحاضرة جاءت في إطار التعاون مع دائرة القرآن الكريم (إناث)، داعيةً المحفظات والمرشدات إلى التحلي بأخلاق طلبة العلم، والتبصير بأهم السمات، وبيان ماهية مجالس العلم، وما يلزم طلبة العلم من أهم العلوم والكتب العلمية.
 

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