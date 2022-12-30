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"الشفاء الطبي" يستأنف إجراء عمليات المناظير العلاجية للركبة

30 كانون أول / ديسمبر 2022 04:00

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غزة-الرأي
أوضح د. عدنان البرش استشاري جراحة العظام بمجمع الشفاء ، أنه تم إجراء أول عملية منظار جراحية لمريض يبلغ من العمر " 35 " عاما ، والتي تعد بداية لإجراء هذه العمليات بعد توقف دام لسنوات ، شارك فيها أطباء بورد العظام المستوى الرابع والخامس حيث تعد هذه الخدمة إحدى متطلبات التدريب في برنامج البورد الفلسطيني ..


وبين البرش أنه تم إعداد قائمة بعدد المرضى الذين بحاجة لتدخل جراحي بالمنظار ، وتم ابلاغهم بالمواعيد المحدد لهم ، لافتا الى أنه سيتم إجراء حالتين أسبوعيا .


وأشاد مدير عام مجمع الشفاء د. محمد أبو سلمية بجهود فريق جراحة العظام على اسهاماتهم في نجاح هذه العملية التي تعتبر انجاز ومفخرة للقطاع الصحي ولمجمع الشفاء .
 

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