أرسنال فى ضيافة برايتون اليوم للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني، ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في السابعة والنصف مساء اليوم السبت ، على أرضية ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

ويخوض أرسنال مباراة اليوم رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" لاستمرار سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وكان المدفعجية حقق فوزًا كبيرً بالجولة الماضية أماك وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بعد أن حقق 13 فوزًا وتعادلا وهزيمة خلال الجولات السابقة، في حين يحتل برايتون المركز السادس برصيد 24 نقطة بعدما خلال 7 مباريات و3 تعادلات وخسر 5 لقاءات.

ويأمل الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال تحقيق انتصار جديد، في رحلته بحثاً عن استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن النادي منذ لقب 2004 أيام المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

وينتظر الدولي المصري محمد النني الحصول على إشارة أرتيتا للظهور خلال مباراة اليوم، حيث إنه من المنتظر أن يتواجد على مقاعد بدلاء فريق أرسنال مثلما حدث في الجولة الماضية، من أجل الاستعانة بخدماته في أي من أوقات المباراة على حسب سير الأحداث.

على الجانب الآخر، يأمل فريق برايتون تحقيق مفاجأة اليوم، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال من أجل تعديل ترتيبه في جدول الدوري الإنجليزي، متسلحا بالأرض والجمهور، بالإضافة إلى الروح المعنوية المرتفعة بعد الفوز بالجولة الماضية على نظيره ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سينت ماري.