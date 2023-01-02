دراسة: الذكاء الاصطناعى سيستحوذ على جوانب الحياة بشكل متزايد من البشر

كشف أحد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي سوف "يستحوذ بشكل متزايد '' على العديد من جوانب الحياة ، لكن العيوب البشرية يمكن أن تنقذنا من أن يتم استبدالنا، حيث صادف معظم الناس في جميع أنحاء العالم شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي (AI).



وقد أصبحت هذه التكنولوجيا موجودة في كل مكان في الحياة اليومية - من Apple's Siri إلى برنامج الدردشة الآلي المفضل لديك على الويب، ومع ذلك ، فإن هذا الاستخدام الواسع قد يؤدي إلى تسرب التكنولوجيا إلى كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، كما يقول الخبراء.



وتحدث روجر جرايمز، خبير الدفاع المعتمد على البيانات في شركة KnowBe4 للأمن السيبراني ، إلى The U.S. Sun حول مستقبل الذكاء الاصطناعي (AI)، وقال غرايمز: "ستأتي التكنولوجيا بغض النظر عمن يحاول إيقافها" ، مشيرًا إلى أنها ستصبح أكثر تطورًا بمرور الوقت، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيتولى بالتأكيد المزيد والمزيد مع مرور الوقت.



ومع ذلك، هناك أجزاء من النفس البشرية لن يتمكن الذكاء الاصطناعي أبدًا من تكرارها بالكامل ، كما قال غرايمز والعديد من الخبراء الآخرين، وأوضح الخبير: "جزء مما يجعلنا بشرًا هو القدرة على ارتكاب الأخطاء، وفي بعض الأحيان تقودنا هذه الأخطاء إلى اكتشافات جديدة تؤدي إلى اختراعات جديدة لم نكن في الأصل تكليفنا بها.



وقال "فقط البشر ينظرون إلى السماء ويرون الغيوم التي تشبه الحيوانات بطريقة تساعدنا بشكل ما في حل بعض المشاكل التي لم نفكر فيها حتى في ذلك الوقت"، ولعل أحد الأسباب الكبيرة التي تجعل الخبراء يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي لن يتولى السيطرة الكاملة على البشرية هو الطريقة التي يتعلم بها حاليًا.



وكما هو الحال، لا يمتلك الذكاء الاصطناعي ذكاءً شبيهًا بالبشر، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل أو التخطيط للمستقبل - وهذا ما يُعرف باسم "الذكاء الاصطناعي الضيق"، وقال جرايمز: "سيكون من الصعب تكرار قدرتنا على التعلم من الأخطاء والتعلم والإبداع من أشياء لم يُطلب منا التركيز عليها عندما كنا نفعل ذلك".



وأضاف: "لكن ، نعم ، سيستمر الذكاء الاصطناعي في استبدال الأشياء العادية في حياتنا. وربما يقترب يومًا ما من استبدال ما نعتقد أنه بشري في الغالب اليوم".

ما أسوء شيء يمكنه الحصول؟

لاحظ غرايمز أن السيناريو الأسوأ هو أن البشر يدمرون أنفسهم بسبب التكنولوجيا المكتسبة أو حادث ذي صلة، وبافتراض عدم حدوث ذلك ، من المرجح أن تعمل التكنولوجيا على تحسين حياتنا كلها - اعتمادًا على كيفية استخدامها، وقال غرايمز: "اليوم ، على مدى آلاف السنين ، حسّنت التكنولوجيا الحياة الأساسية لجميع البشر ، الفقراء والأغنياء".



وأضاف: "يعيش أفقرنا في عالم لم يكن يتخيله سوى الملوك قبل بضعة قرون فقط"، وبفضل التكنولوجيا ، لدينا أدوية ولقاحات رائدة أنقذت مئات الملايين من الأرواح، كما أنه وضع كميات هائلة من المعلومات في متناول أيدينا عبر الهواتف الذكية والإنترنت.