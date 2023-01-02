شباب رفح يعبر النصيرات والرياضيّ يتفوق على شباب خانيونس

حقق نادي شباب رفح- حامل اللقب فوزاً ثميناً على ضيفه خدمات النصيرات، بنتيجة 1-صفر على ملعب رفح البلديّ، سجله النجم محمد الشاعر في الدقيقة 6، في افتتاح لقاءات الجولة الثّالثة عشرة- الأوّلى من دور الإياب في الدرجة الممتازة للدوري العامّ للموسم الكروي 2022- 2023، وبذلك، رفع شباب رفح رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وبقي خدمات النصيرات في المركز العاشر برصيد 10 نقاط. وشهد اللقاء إبعاد الحكم مدافع النصيرات ياسر النابلسية للطرد في الدقيقة 85. حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده محمد اليازجي، ورشيد حمدونة، وخالد أبو الخير رابعًا.

وفي لقاء آخر في الدرجة الممتازة، فاز غزة الرياضيّ على مضيفه شباب خانيونس، بنتيجة 1-صفر على ملعب خانيونس البلديّ، سجله محمد تمراز في الدقيقة 83، وشهد اللقاء إبعاد الحكم مدافع خانيونس إسلام أبو عبيدة في الدقيقة 56. وبذلك، رفع الرياضي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 11، قبل الأخير، وبقي رصيد خانيونس عند 16 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف اتحاد خانيونس.

حكم اللقاء: عاهد المصري للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ومحمود الصواف، وحسن صلاح رابعًا.

الدرجة الأوّلى

وفي الدرجة الأوّلى في افتتاح مباريات الأسبوع الثّاني عشر، تعادل أهلي النصيرات والجلاء، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد، سجل للنصيرات للجلاء قصي النجار في الدقيقة 40، ومحمد جويد في الدقيقة 49، وبذلك رفع النصيرات رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، وبقي الجلاء برصيد 3 نقاط في الـ11 الأخير.

حكم اللقاء: يوسف بركات للساحة، وساعده محمد الزعانين، ومحمد النجار، وفايز عمران رابعاً.

في مباراة أخرى، في الدرجة الأوّلى، فاز بيت حانون الأهلي على خدمات الشاطئ، بنتيجة 1-صفر على ملعب اليرموك البلديّ، سجله رشيد دبور في الدقيقة 75. وبذلك رفع بيت حانون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، وبقي خدمات الشاطئ عند 19 نقطة في المركز السادس.

حكم اللقاء: عبد السلام أبو سليسل، وساعده محمد الغول، ونادر أبو هجرس، ومحمد أبو شهلا رابعاً.

الدرجة الثّانية

في الدرجة الثّانية في فرع غزة والشمال في الأسبوع في الأسبوع العاشر، فاز نادي التفاح على الرضوان بنتيجة 3-1 على ملعب اليرموك البلديّ، تقدم الرضوان عبر عمر الشنطي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ورد التفاح ثلاثية عبر مؤمن أبو عودة في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وإسماعيل أبودان في الدقيقة 87، وعبدالله الناعوق في الدقيقة 90+3. وبذلك رفع التفاح رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، وبقي الرضوان عند 17 نقطة في المركز الثالث. حكم اللقاء: عبد الله أبو عشيبة، فراس الزعانين، محمد ميّ، وإبراهيم الدعالسة.

وفي نفس الدرجة والفرع، فاز الوفاق على شباب المغراقة، بنتيجة 3-1، على ملعب بيت لاهيا، سجل للمغراقة أيمن القيشاوي في الدقيقة 87، وسجل الثلاثية نصر أبو عصر في الدقيقة 65، وسيد زيارة في الدقيقة 67، وثائر عفانة في الدقيقة 75. وبذلك رفع الوفاق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع وبقي رصيد المغراقة عند 7 نقاط في المركز السادس- الأخير.

حكم اللقاء: محمد الحسنى، وساعده أمجد العطار، ومحمد درابيه، وهلال شبات.

وفي نفس الدرجة، في فرع الوسطى والجنوب في الأسبوع الثالث عشر، فاز الاستقلال على الرُّباط، بنتيجة 1-صفر، على ملعب النصيرات البلديّ، سجله محمد الهمص في الدقيقة 4. وبذلك رفع الاستقلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، وبقي رصيد الرباط عند 8 نقاط في المركز التاسع الأخير. حكم اللقاء: عمر الكيلاني وساعده محمد ابو شعبان، ومؤمن ماضي، وهيثم لقان رابعاً.

الدرجة الثالثة

في الدرجة الثالثة في فرع غزة والشمال في افتتاح الأسبوع الثالث، تعادل فلسطين واتحاد جباليا، بنتيجة 1-1، على ملعب بيت حانون البلديّ، سجل لفلسطين مؤمن المدهون في الدقيقة 11، ولجباليا سعيد الحلّاق في الدقيقة 76، وبذلك، رفع فلسطين رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وبقي اتحاد جباليا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

مباريات الاثنين

ويلتقي اليوم الاثنين، في الدرجة الممتازة يلتقي الهلال الفلسطينيّ واتحاد خانيونس على ملعب فلسطين الدوليّ واتحاد بيت حانون واتحاد الشجاعية على ملعب بيت حانون البلديّ، وفي الدرجة الأوّلى يلتقي خدمات البريج والأهلي الفلسطينيّ على ملعب الشهيد محمّد، وخدمات خانيونس وبيت لاهيا على ملعب خانيونس البلديّ، وفي الدرجة الثّالثة في فرع الوسطى والجنوب يلتقي الشوكة والعطاء على ملعب النصيرات البلديّ.