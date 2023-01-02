استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير والمدرجات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الأجنبي وخلق أجواء آمنة للجميع.



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف.



في المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها وسجل لاعبوه 14 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.