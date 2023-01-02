بعد رونالدو.. أسطورة وبطل عالم في الطريق إلى النصر!

أفادت مصادر صحافية سعودية وعالمية، بأن إدارة نادي النصر لن تكتفي بصفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، بل تخطط لإحداث المزيد من المفاجآت المدوية في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد تواصل وسطاء الرئيس مسلي آل معمر، مع اثنين من فئة “السوبر ستارز” في كرة القدم الأوروبية.

ونقل موقع “Goal” العالمي عن مصدر محلي، أن مسؤولي العالمي بصدد انتزاع موافقة بطل العالم السابق نغولو كانتي، استنادا إلى معلومة موثقة، تؤكد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، ولا يتبقى سوى الخطوة الأخيرة، بالتوصل إلى اتفاق مع إدارة تشيلسي على السعر النهائي للصفقة.

وجاء في نفس التقرير، أن النادي السعودي يسعى لاستغلال ضعف موقف نظيره اللندني، بشراء عقد الدولي الفرنسي مقابل رسوم في المتناول، بعد فشل كل محاولات إقناعه بتأمين مستقبله في “ستامفورد بريدج” إلى ما بعد منتصف العام الجاري، وإلا سيفّعل النصر خطة الانتظار، لنقل لاعب ليستر سيتي السابق إلى العاصمة الرياض في صفقة انتقال حر في فصل الصيف.

بينما في إسبانيا، قالت صحيفة “ماركا”، إن النصر لم ينتظر وقتا طويلا، ليجني ثمار التأثير الفوري لصفقة الهداف التاريخي لكرة القدم، وذلك ليس فقط للاتفاق المبدئي مع كانتي، بل أيضا في التقدم الكبير في المفاوضات مع قائد ريال مدريد التاريخي وقلب دفاع باريس سان جيرمان الحالي سيرخيو راموس.

وذكرت الصحيفة المدريدية، أن ممثل الدوري السعودي، سيضغط بقوة على المسؤولين في “حديقة الأمراء”، أملا في إتمام الصفقة في النافذة الشتوية، أو سيضطر للانتظار حتى ينتهي عقد الأسطورة في 30 يونيو / حزيران القادم، وهو المتوقع في ظل الخيارات المحدودة للمدرب كريستوف غالتييه في مركز قلب الدفاع، وحاجة الفريق لخبرة المخضرم الثلاثيني في إقصائيات دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي النصر، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلان صفقة كريستيانو رونالدو بشكل رسمي، بعقد مدته عامين ونصف، ورغم تكتم الإدارة على التفاصيل المادية، إلا أن وسائل الإعلام العالمية، أكدت أن تكاليفها لن تقل بأي حال من الأحوال عن نصف مليار دولار، في شكل 200 مليون كراتب سنوي، بخلاف ما يتردد عن مكافأة التوقيع المجاني، التي تُقدر بنحو 100 مليون بنفس العملة.