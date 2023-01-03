النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2428) الثلاثاء 3/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

القوى الوطنية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته

الشيخ عكرمة صبري: ما قام به الإرهابي "بن غفير" هو غدر، ونؤكد أن كل حكومة الاحتلال شريكة بالجريمة وتحاول السيطرة على الأقصى

فتوح: تهديدات "بن جفير" بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى قد تشعل المنطقة

القدس: 19 شهيدا وأكثر من ألفي مصاب و300 عملية هدم خلال العام المنصرم

شرطة الاحتلال تعتقل فتى من جنين أثناء عمله بالداخل المحتل

القدس: الاحتلال يعتقل طفلا وشابا ويمدد اعتقال 5 آخرين

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري

الشرطة تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار في الخليل

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام

تحذيرات فلسطينية من اشتعال المنطقة كنتيجة لتدنيس «بن جفير» للمسجد الأقصى

أخبار إسرائيلية

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات قريبا

البنك المركزي الإسرائيلي يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% إلى 3.75%

إسرائيل تستهل العام الجديد برفع أسعار الفائدة

الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة- (فيديوهات وصور)

اخبار دولية

بلينكن: ملتزمون بحل الدولتين ونعارض أي خطوات لتقويضه

أخبار عربية

مجلس الشوري القطري يدين محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد القدس

وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله- (فيديو)

توالي ردود الفعل على نية “بن غفير” اقتحام الأقصى.. والفلسطينيون: “وقاحة وتحد سافر”

طاقم مختص يحضر مذكرة الدعوة.. التنفيذ الفعلي لقرار التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل يبدأ بعد أيام

بن غفير يستعد لاقتحام الأقصى غداً أو بعد غد مع تصاعد دعوات إسرائيلية لتغيير “الوضع الراهن” في الحرم القدسي

المقاومة تهدد بـ”الاشتباك الدائم” للرد على جرائم الاحتلال والخارجية تتهم حكومة نتنياهو بارتكاب “الإرهاب المنظم”

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقتل شابين ويهدم بيتين ويعتقل 18 شخصاً في منطقة جنين

الاهرام المصرية

قاضي قضاة فلسطين: القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات القانونية

الشروق المصرية

تشييع جثماني شهيدي «جنين» وإدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال الإسرائيلي لهما

وزير فلسطيني: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة في ديسمبر الماضي

الرئاسة الفلسطينية: المساس بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى والضم إعلان حرب

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" البرلمان العربي يدين تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية

منظمة التحرير تدعو لرد عاجل على خطة وزير الأمن الاسرائيلي اقتحام باحات الاقصى

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يأخذ قياسات منزلين للشاب فروخ منفذ عملية القدس المزدوجة

الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المصاب هشام طه

لتأمين اقتحام المستوطنين.. الاحتلال يقتحم سلفيت

الحياة الجديدة

محدث | الاحتلال يصيب 11 مواطناً بالرصاص ويعتقل مواطناً ونجله في بيت ريما شمال غرب رام الله

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

القدس: الاحتلال يعتقل طفلا وشابا ويمدد اعتقال 5 آخرين

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتى من جنين داخل أراضي الـ48

فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس المسجد الأقصى إشعال للمنطقة

عورتاني يؤكد الاهتمام بتوفير التعليم للطلبة جميعهم وفي المناطق كافة

جريدة الأيام

شهيدان في كفر دان برصاص الاحتلال وهدم منازل لعائلات منفذَي عملية الجلمة

»إصابات خلال مواجهات والتصدي لعمليات اقتحام وإخطارات بوقف بناء منازل...

»الاحتلال يبلغ سكان مسافر يطا بقراره تهجيرهم الوشيك من منازلهم

»بن غفير يؤجل اقتحام الأقصى إلى الأسابيع القادمة بعد اجتماع بنتنياهو

»مخابرات الاحتلال تحقق لساعات مع الشيخ صبري

»الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة

»"العليا" الإسرائيلية تعطي مهلة جديدة بشأن إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية

»السينما الفلسطينية في 2022.. عام ذهبيّ!

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

وحيد والديه .. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم

حسين الشيخ يتحدث عن التسريبات وهوية الرئيس القادم

ما هي الأسباب التي دفعت نتنياهو الطلب من بن غفير إلغاء اقتحام الأقصى؟

جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة حول إطلاق النار على راشقي الحجارة

الاحتلال يأخذ قياسات منزلين للشاب فروخ منفذ عملية القدس المزدوجة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

عرب 48

اشتباكات بطوباس وجنين واعتقالات بالضفة

خلال ديسمبر: حظر الأذان بالحرم الإبراهيمي 51 وقتا و22 اقتحاما للأقصى

الاحتلال يخطر بوقف البناء بـ10 منازل بسلفيت

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم