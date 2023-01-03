النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2428) الثلاثاء 3/1/2022
أخبار فلسطينية
قاسم: جريمة اقتحام بن غفير للأقصى استمرارٌ لعدوان الاحتلال على المقدّسات
القوى الوطنية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته
الشيخ عكرمة صبري: ما قام به الإرهابي "بن غفير" هو غدر، ونؤكد أن كل حكومة الاحتلال شريكة بالجريمة وتحاول السيطرة على الأقصى
الخارجية الفلسطينية: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام
فتوح: تهديدات "بن جفير" بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى قد تشعل المنطقة
حماس تحذر من اقتحام الأقصى وتدعو إلى النفير والرباط فيه
القدس: 19 شهيدا وأكثر من ألفي مصاب و300 عملية هدم خلال العام المنصرم
شرطة الاحتلال تعتقل فتى من جنين أثناء عمله بالداخل المحتل
القدس: الاحتلال يعتقل طفلا وشابا ويمدد اعتقال 5 آخرين
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري
الشرطة تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار في الخليل
فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام
تحذيرات فلسطينية من اشتعال المنطقة كنتيجة لتدنيس «بن جفير» للمسجد الأقصى
أخبار إسرائيلية
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات قريبا
البنك المركزي الإسرائيلي يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% إلى 3.75%
إسرائيل تستهل العام الجديد برفع أسعار الفائدة
الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحراسة أمنية مشددة- (فيديوهات وصور)
اخبار دولية
إسرائيل تقصف مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق ومحيطه
إيران تتوعد بالرد على أي هجوم إسرائيلي وتلوح بسلاح غير تقليدي
بلينكن: ملتزمون بحل الدولتين ونعارض أي خطوات لتقويضه
أخبار عربية
البرلمان العربي: تصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة يفجر الأوضاع في المنطقة
مجلس الشوري القطري يدين محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد القدس
وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله- (فيديو)
توالي ردود الفعل على نية “بن غفير” اقتحام الأقصى.. والفلسطينيون: “وقاحة وتحد سافر”
طاقم مختص يحضر مذكرة الدعوة.. التنفيذ الفعلي لقرار التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل يبدأ بعد أيام
بن غفير يستعد لاقتحام الأقصى غداً أو بعد غد مع تصاعد دعوات إسرائيلية لتغيير “الوضع الراهن” في الحرم القدسي
112 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة و179 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع
المقاومة تهدد بـ”الاشتباك الدائم” للرد على جرائم الاحتلال والخارجية تتهم حكومة نتنياهو بارتكاب “الإرهاب المنظم”
الشرق الأوسط
المستوطنون يطلبون فتح باحات الأقصى كل يوم ... للصلوات اليهودية
مطالبة إسرائيلية بطرد أسيرين فلسطينيين بعد 40 عاماً في السجن
الجيش الإسرائيلي يقتل شابين ويهدم بيتين ويعتقل 18 شخصاً في منطقة جنين
الاهرام المصرية
قاضي قضاة فلسطين: القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات القانونية
الشروق المصرية
القوى الوطنية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته
تشييع جثماني شهيدي «جنين» وإدانات فلسطينية لإعدام الاحتلال الإسرائيلي لهما
وزير فلسطيني: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة في ديسمبر الماضي
الرئاسة الفلسطينية: المساس بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى والضم إعلان حرب
الغد الأردنية
استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة
أسبوع ساخن بالأقصى.. بن غفير يهدد باقتحامه ومخطط لإقامة “كنيس” على أنقاضه
الشرق القطرية
" البرلمان العربي يدين تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس
قوات الاحتلال تجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية
منظمة التحرير تدعو لرد عاجل على خطة وزير الأمن الاسرائيلي اقتحام باحات الاقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
28 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
"الأسرلة الزاحفة".. كتاب جديد يحلل الواقع التعليمي في شرقي القدس
"الأسرلة الزاحفة".. كتاب جديد يحلل الواقع التعليمي في شرقي القدس
"العواودة": تواصل اعتداءات الاحتلال بالأقصى يستوجب تزايد عمليات المقاومة
عطون: شعبنا لن يسمح للاحتلال بتحديد أجندة التعاطي مع مقدّساتنا
القدس المحلية
وحيد والديه.. استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم
مستوطنون يقتحمون.. المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
عملية في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
الاحتلال يأخذ قياسات منزلين للشاب فروخ منفذ عملية القدس المزدوجة
الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المصاب هشام طه
لتأمين اقتحام المستوطنين.. الاحتلال يقتحم سلفيت
الحياة الجديدة
محدث | الاحتلال يصيب 11 مواطناً بالرصاص ويعتقل مواطناً ونجله في بيت ريما شمال غرب رام الله
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة
القدس: الاحتلال يعتقل طفلا وشابا ويمدد اعتقال 5 آخرين
الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتى من جنين داخل أراضي الـ48
فتوح: مخططات بن غفير لتدنيس المسجد الأقصى إشعال للمنطقة
عورتاني يؤكد الاهتمام بتوفير التعليم للطلبة جميعهم وفي المناطق كافة
جريدة الأيام
شهيدان في كفر دان برصاص الاحتلال وهدم منازل لعائلات منفذَي عملية الجلمة
»إصابات خلال مواجهات والتصدي لعمليات اقتحام وإخطارات بوقف بناء منازل...
»الاحتلال يبلغ سكان مسافر يطا بقراره تهجيرهم الوشيك من منازلهم
»بن غفير يؤجل اقتحام الأقصى إلى الأسابيع القادمة بعد اجتماع بنتنياهو
»مخابرات الاحتلال تحقق لساعات مع الشيخ صبري
»الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة
»"العليا" الإسرائيلية تعطي مهلة جديدة بشأن إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية
»السينما الفلسطينية في 2022.. عام ذهبيّ!
وكالة صفا
بالفيديو أول تعقيب من حماس على اقتحام المتطرف "بن غفير" الأقصى
اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال نابلس
الشيخ: التسريبات فبركات هدفها تشويش الحالة الداخلية
التشريعي يحذر من اقتحامات "بن غفير" للمسجد الأقصى
محدث 8 إصابات بالرصاص الحي والمطاطي بمواجهات مع الاحتلال ببيت ريما
مركز حقوقي يدين استشهاد شابين بالضفة الغربية
مستوطنون يحرقون مركبة بقرية ترمسعيا
الاحتلال يسلم 12 إخطارا لمنازل ومنشآت غرب سلفيت
عودة المستوطنين إلى "حومش" هاجس يؤرق قرى شمال نابلس
الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس واندلاع اشتباكات
جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها
بحر: مخطط بن غفير اقتحام الأقصى من شأنه إشعال المنطقة
بن غفير" يتراجع عن اقتحامه للأقصى
"لبيد" يُطالب "نتنياهو" بوضع حد لـ"بن غفير" ومنع اقتحامه الأقصى
بنك "إسرائيل" يرفع سعر الفائدة بـ0.5% لتصل إلى 3.75%
مختصون: قانون إعدام الأسرى جريمة تستوجب تدخلاً عربياً ودولياً
فلسطين اليوم
بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس واندلاع اشتباكات مع مقاومين
ما خفي أعظم يكشف صراع الأدمغة من نقطة صفر
إذاعة الاحتلال تتساءل: ماذا لو خرقت حماس الهدوء؟
هذه هي الشروط التي وضعها رئيس "الشاباك" لـ"بن غفير" لاقتحام الأقصى..!
حماس : جريمة اقتحام "بن غفير" للأقصى استمرار لعدوان الاحتلال على مقدساتنا
إذاعة عبرية: جيش الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية التفجير في القدس
داخلية غزة تعلن كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري الأربعاء 4 يناير 2023
سما نيوز
وحيد والديه .. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم
حسين الشيخ يتحدث عن التسريبات وهوية الرئيس القادم
ما هي الأسباب التي دفعت نتنياهو الطلب من بن غفير إلغاء اقتحام الأقصى؟
جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة حول إطلاق النار على راشقي الحجارة
الاحتلال يأخذ قياسات منزلين للشاب فروخ منفذ عملية القدس المزدوجة
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
مواطن من نابلس يفقد عينه اليسرى إثر اصابته من قبل الاحتلال
الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال سلفيت لتأمين الحماية للمستوطنين
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين ويقتحم يعبد ورمانة وزبوبا
الشرطة تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار في الخليل
عرب 48
اشتباكات بطوباس وجنين واعتقالات بالضفة
خلال ديسمبر: حظر الأذان بالحرم الإبراهيمي 51 وقتا و22 اقتحاما للأقصى
الاحتلال يخطر بوقف البناء بـ10 منازل بسلفيت
وكالة وفا
آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في ...
الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير في كفر عقب تم ...
مواطن من نابلس يفقد عينه اليسرى إثر اصابته من ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا،
- 2002م بعد 4 أيّام من اختفائهم، سلّمت قوات الاحتلال الصهيونيّ جثامين الفتية الفلسطينيين أحمد بنات (15 عاماً)، ومحمد لبد (16 عاماً)، ومحمد المدهون (16 عاماً)، إلى ذويهم في بيت لاهيا، وقد بدت على الجثث آثار تنكيل وتعذيبٍ وتشويه متعمّد، وتبيّن أن الاحتلال اعتقلهم أحياء ومن ثمّ قتلهم .
- 2001م انفجارٌ يستهدف مكتب شركة الخطوط الجويّة الصهيونيّة (العال) في مدينة زيورخ، ومنظمة يسارية سويسرية تتبنّى الهجوم.
- 1988م إسرائيل تبعد تسعة فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994)، لتستمر بعد ذلك سياسة إبعاد قادة الانتفاضة الشعبية التي بلغت الذروة بإبعاد 413 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.
- 1985م كشف النقاب عن إقامة جسر جوي لنقل 8000 يهودي من "الفلاشا" إلى الكيان الصهيوني عبر السودان خلال حكم جعفر النميري مما أدى إلى توقيف العملية بعد اكتشافها.
- 1948م مهاجمة الصهاينة لقبيلة الصبيح التي تقع مضاربها على أطراف جبل الطور ولكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب بعد أن خلفوا 7 قتلى من الصهاينة.
- 1948م ضبط 65 ألف رطل من مادة "تي إن تي" في ميناء نيوجرسي في الولايات المتحدة متجهة إلى فلسطين لحساب عصابة "الهاغاناة" اليهودية المسلحة.