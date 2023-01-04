مانشستر يونايتد يتفوق باكتساح الدوري الإنجليزي

اهدر ارسنال نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة.

وفي باقي المباريات اكتسح برايتون مضيفه إيفرتون 4 1/ وفاز فولهام على مضيفه ليستر سيتي 1 /صفر.

وعلى استاد الإمارات، فشل ارسنال ونيوكاسل في استغلال الفرص التي لاحت لهما طوال الـ90 دقيقة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وحصد ارسنال نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة من 17 مباراة متقدما بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي خاض 16 مباراة، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 35 نقطة من 18 مباراة في المركز الثالث.

وعلى ملعب أولد ترافورد حسم مانشستر يونايتد فوزه على بورنموث بثلاثة أهداف، حملت توقيع البرازيلي كاسيميرو ، ولوك شاو ،وماركوس راشفورد في الدقائق 23 و49 و.86

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 35 نقطة في المركز الرابع ،وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب جوديسون بارك، تقدم برايتون بهدف في الشوط الأول عن طريق كاورو ميتوما في الدقيقة .14

وعلى ملعب جوديسون بارك، تقدم برايتون بهدف في الشوط الأول عن طريق كاورو ميتوما في الدقيقة .14

وفي الشوط الثاني سجل برايتون ثلاثة أهداف حملت توقيع ايفان فيرجسون في الدقيقة، 52 وسولومون مارش في الدقيقة 55 ،وباسكال جروز في الدقيقة 57 ثم رد ديماراي جراي بهدف لإيفرتون من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى 27 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد إيفرتون عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى استاد كينج باور، حسم فولهام فوزه على مضيفه ليستر سيتي بهدف سجله الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة .17

الفوز رفع رصيد فولهام إلى 28 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ليستر عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.