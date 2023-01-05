بطولة إنكلترا: نيوكاسل يفرمل أرسنال ويونايتد يواصل نتائجه القوية

وضع نيوكاسيل حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات تواليًا لأرسنال وفرض على مضيفه المتصدر التعادل السلبي على ملعب الامارات الثلاثاء، في مباراة مشحونة ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل نيوكاسل عروضه المذهلة هذا الموسم التي مكنته من احتلال المركز الثالث ليفرض نفسه منافسًا جديًا وشرسًا على أحد المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع النادي اللندني رصيده الى 44 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني الذي يحل على تشلسي العاشر في ختام المرحلة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثالث مع 35 نقطة بالتساوي مع مانشستر يونايتد الرابع الفائز 3-0 عل ضيفه بورنموث.

في مباراة رفعت فيها 9 بطاقات صفراء، كانت المرة الاولى التي يفشل فيها أرسنال في الفوز على أرضه في الدوري هذا الموسم، لينهي نيوكاسل سلسلة من 11 انتصارًا تواليًا له على ملعب الامارات، سبعة منها هذا الموسم.

من جهته، بقي نيوكاسل، صاحب أفضل دفاع في الدوري، من دون خسارة للمباراة الثانية عشرة تواليًا في الدوري، علمًا ان كل من الفريقن تعرض لهزيمة واحدة هذا الموسم.

قال الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال "أنا فخور جدًا بلاعبيّ. سيطرنا على المباراة، حاولنا واستمرينا. كنا بحاجة الى اللمسة في الثلث الاخير، أتيحت لنا الفرص".

وتابع "لم يتم منحنا ركلتي جزاء. أنا صريح، أتحدث عما أراه. كانت هناك ركلتنان فاضحتان".

واستأنف أرسنال، مع عودة عجلة المنافسات للدوران إثر التوقف بسبب مونديال قطر، حملته نحو لقب أول منذ 2004 خلال حقبة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بفوزين تواليًا على جاره وست هام 3-1، وثم على برايتون 4-2.

وتنتظر المدفعجية سلسلة من المباريات القوية في الاسابيع المقبلة، إذ يحل ضيفًا على جاره وغريمه توتنهام الخامس في دربي شمال لندن في 15 كانون الثاني/يناير، ويستضيف مانشستر يونايتد الرابع في 22 منه.

ولم يجر أرتيتا أي يغيير على التشكيلة التي فازت على برايتون مع استمرار غياب المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس للاصابة وحلول إداواد نكيتاه مكانه.

وكان أرسنال الطرف الافضل في المباراة وحرمه الحارس نيك بوب من ثلاث نقاط محققة بأجمل تصدٍ في اللقاء عندما صدّ برجله محاولة من مسافة قريبة لنكيتاه (87).

وطالب أرسنال بركلة جزاء في نهاية المبارة للمسة يد، لكن الحكم لم يمنحها وسط غضب اللاعبين وأرتيتا.

قال مدرب نيوكاسل إدي هاو "أعتقد أنه كان عرضًا دفاعيًا جيدًا للغاية وعقلية رائعة من المجموعة".

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه القوية منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قدّمه الثلاثاء ناديه الجديد النصر السعودي، محققًا فوزه الرابع تواليًا في الدوري، الثالث بعد الاستئناف، بتفوقه على بورنموث 3-0.

سجل البرازيلي كازيميرو الهدف الاول بعد أن أفلت من الرقابة الدفاعية وتابع الكرة إثر ركلة ثابتة نفذها الدنماركي كريستيان إريكسن (19).

وضاعف الشياطين الحمر النتيجة بهدف جماعي رائع بدأه وأنهاه المدافع لوك شو الذي انطلق من منطقته وعادت له الكرة بعد تبادل جميل بين عدة لاعبين، آخرها عرضية من الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو الى منتصف المنطقة تابعها الانكليزي في المرمى (49).

وواصل راشفورد تألقه مسجلا في المباراة الثالثة تواليًا بعدما رفع شو عرضية طويلة من خلف المدافعين نحو البرتغالي برونو فرنانديش الى داخل المنطقة ومنه عرضية الى الانكليزي المتواجد امام المرمى (86).

وأنقذ الحارس الاسباني دافيد دي خيا يونايتد من أهداف محققة على دفعات عدة وقام بأربعة تصديات ليساهم في تحقيق يونايتد فوزه التاسع في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات.

قال المدرب الهولندي إريك تن هاغ بعد الفوز "أنا سعيد بالنتيجة. اليوم لم تكن أفضل مباراة لنا. يجب أن نكون صادقين، لم نلعب بذكاء كفريق. لقد أحرزنا أهدافًا رائعة، لكن في بعض الأحيان كنا محظوظين جدًا، وقام دافيد بتصديات رائعة. كان بإمكاننا أن نكون أكثر ذكاءً كفريق".

وقدّم يونايتد مدافعه الارجنتيني ليساندرو مارتينيس مع الميدالية الذهبية قبل المباراة، بعد تتويجه مع بلاده في مونديال قطر وعودته الى مانشستر بعد قسط من الراحة والاحتفالات ودخل بديلا في أواخر الشوط الثاني.

وألحق برايتون خسارة مذلة على أرض ايفرتون 4-1، مسجلا ثلاثة أهداف في غضون ستة دقائق ليضع المدرب فرانك لامبارد في موقف حرج.

أحرز الياباني كاورو ميتوما الهدف الاول (14) وتناوب الايرلندي إيفان فيرغوسون (51)، سولي مارتش (54) والالماني باسكال غرب (57) على تسجيل الاهداف الثلاثة تواليًا، فيما أحرز ديماراي غراي الهدف الشرفي لـ"توفيز" من ركلة جزاء (90+2).

بعد فرضه التعادل على مانشستر سيتي الوصيف 1-1 في المرحلة الماضية، فشل ايفرتون في البناء على هذه النتيجة وتعرض للخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات ويعود فوزه الاخير الى أواخر تشرين الاول/أكتوبر.

يحتل المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة وقد يجد نفسه في مراكز منطقة الهبوط عطفًا على نتائج المرحلة.

من جهته، عاد برايتون الى سكة الانتصارات بعد خسارته امام ارسنال 4-2 ورفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة ومركز عن فولهام الفائز 1-0 على مضيفه ليستر سيتي بهدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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