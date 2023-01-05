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كأس إسبانيا: ريال مدريد بصعوبة الى الدور الـ16

05 كانون ثاني / يناير 2023 09:13

كأس إسبانيا: ريال مدريد بصعوبة الى الدور الـ16
كأس إسبانيا: ريال مدريد بصعوبة الى الدور الـ16

عبر ريال مدريد بصعوبة الى الدور الـ16 من كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه 1-0 على مضيفه كاسيرينيو من الدرجة الرابعة الثلاثاء بهدف البرازيلي رودريغو.
وتحتم على النادي الملكي الانتظار حتى الدقيقة 69 ولحظة تألق من رودريغو الذي قام بفاصل مهاري وتوغل الى داخل المنطقة بين لاعبَين وسدد كرة لولبية في المرمى.
ولعب فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بغياب العديد من النجوم أمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط لوكا مودريتش والالماني توني كروس.
وتأهل أيضًا الثلاثاء الى الدور الـ16 كل من فالنسيا وإسبانيول وفياريال وليفانتي وسويتا وسبورتينغ خيخون.
وكان ريال مدريد استأنف المنافسات بعد التوقف لمونديال قطر بفوزه 2-0 على مضيفه بلد الوليد في الدوري بثنائية بنزيمة ليتساوى نقاطا مع غريمه برشلونة في الصدارة الذي تعادل مع إسبانيول.
 

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