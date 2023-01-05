خدمات رفح يحتل الصدارة بفوزه على جمعية الشبان المسيحية

- استهل نادي خدمات البريج حامل اللقب وبطل النسخة الماضية، مشواره في افتتاح منافسات بطولة دوري القطاع لكرة السلة برعاية جوال للموسم 2023-2024 لأندية قطاع غزة، بالفوز على أبرز منافسيه نادي خدمات دير البلح، على صالة المرحوم خلف العجلة، بحضور جماهيري حاشد وكبير. ورفع البريج رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، وبقي خدمات دير البلح في المركز الثاني بنقطة واحدة.

جاءت المباراة قوية، وافتتح حسن الطهراوي التسجيل بثلاثية لدير البلح، ورد البريج بثلاثية لثائر عيسى، وبدأ البريج في زيادة الفارق بثلاثية ثانية لثائر عيسى وبتسريع اللعب والضغط على لاعبي الدير وتسجيل الثنائيات عن طريق إبراهيم مصلح وأحمد وشاح، لينتهي الربع 19-6 للبريج.

وفي الربع الثاني سجل البحيصي، فرد عليه ثائر عيسى بثلاثية للبريج و7 نقاط متتالية للطيب البحيصي، بالمقابل تألق عمر المسلمي بتسجيله 8 نقاط للدير، لينتهي الربع 21-14 للبريج. وتألق البريج في الربع الثالث عبر رامي الجمال الفرصة فسجل 4 نقاط، وسجل طه جبر 5 نقاط منها ثلاثية، و5 نقاط لأحمد وشاح، بينما سجل للدير المتألق عمر المسلمي 12 نقطة من أصل 14 لينتهي الربع 19-14 للبريج.

وفي الربع الأخير واصل البريج تفوقه بدخول إبراهيم أبو رحال مسجلا 9 نقاط منها ثلاثية، وثلاثية لطه جبر وأخرى لإبراهيم مصلح وثلاثية ثالثة للناشئ نديم الطهراوي، في حسن سجل للدير وسيم عقيلان 8 نقاط، و3 نقاط لعمر المسلمي وثلاثية لمهند البحيصي، لينتهي الربع 27-15 وبنتيجة إجمالية 86-49 للبريج.

حكم اللقاء: أحمد القاضي، تامر قشطة، موسى غنام، جاد أغا مسجل، محمد العالول ميقاتي مباراة، محمد سكيك ميقاتي 24 ثانية.

خدمات رفح في الصدارة

احتل نادي خدمات رفح- وصيف البطل صدارة الدوري العام الممتاز لكرة السلة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن منافسه البريج، بفوزه على جمعية الشبان المسيحية، بنتيجة 100-48 في المباراة التي جرت على صالة المرحوم خلف العجلة. اتسمت المباراة بالجانب الدفاعيّ رغم أفضلية الجمعية في التسجيل مع انطلاق بلال الصعيدي ورمزي سابا، لكن رفح سارع في تنظيم صفوفه، ليتقدم بالنتيجة عن طريق أحمد عبد الرحمن وأحمد الحمايدة ومحمد الهمص، لينتهي الربع 14-7. وفي الربع الثاني واصل رفح تفوقه وسيطر على مجريات الربع، فتألق أحمد عبد الرحمن ومحمد الهمص وعلي أبو حربة ، بينما لم يظهر لاعبو الجمعية بالشكل الجيد نتيجة عدم التركيز في انهاء الهجمات وقوة دفاع رفح، بالرغم من تألق نشأت العمواسي بتسجيله 9 نقاط منها ثلاثية، لينتهي الربع 21-12 لرفح. وفي الربع الثالث تحسن أداء لاعبي الجمعية بظهور للفت لنشأت العمواسي ورمزي سابا، وذلك بالرغم من استمرار خدمات رفح في أفضلية التسجيل عن طريق محمود أبو شعر وإبراهيم المغاري، لينتهي الربع 25-19 لرفح. وفي الربع الأخير نجح رفح في التقدم بنتيجة 40-10 لرفح وبنتيجة إجمالية 100-48. وبقي الجمعية بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

حكم اللقاء: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، أحمد شحادة، محمد الصلاحات مسجل، مروان حمد ميقاتي مباراة، مؤمن الجربة ميقاتي 24 ثانية.

قرعة كأس اليد

من جهة ثانية، سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، قرعة بطولة كأس القطاع لكرة اليد، دورة المرحوم فتحي جودة لأندية قطاع غزة، للموسم الرياضيّ 2022-2023، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، برعاية جوّال، وذلك بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الفلسطينيّة، بحضور جمال أبو يوسف رئيس الاتحاد، وباسل أبو زيد عضو الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، ومحمد أبو زعيتر أمين عام الاتحاد، وأعضاء لجان الاتحاد ومندوبي الأندية المشاركة. وفي البداية رحب أبو يوسف بالفرق المشاركة ومندوبي الأندية، من بينهم نادي الشعب الذي انضم حديثاً إلى الجمعية العمومية للاتحاد، مشيداً بالتحضيرات الكبيرة التي خاضتها الأندية لاستقبال الموسم الجديد، ومستعرضاً نبذة من حياة الراحل جودة في الجانبين الرياضيّ والإداري. وأثنى أبو يوسف على اطلاق اسم المرحوم جودة على هذه البطولة، للدور الكبير الذي بذله طوال حياته من لرفعة هذه اللعبة الشعبية، وكونه أحد رموز كرة اليد الفلسطينية على مدار تاريخها منذ السبعينات.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي: في المجموعة الأولى، خدمات النصيرات، نادي الصلاح، شباب جباليا، حيث أوقعت القرعة البطل في النسخة قبل الأخيرة، وبطل فلسطين خدمات النصيرات مع جاره ووصيفه غريمه التقليدي الصلاح، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية خدمات البريج بطل النسخة الماضية، واتحاد دير البلح، ونادي الشعب. وتنصّ لائحة البطولة على أنه سيصعد أول وثاني المجموعة للمربع الذهبي، والفائزان للمباراة النهائية في البطولة التي ستنطلق في الحادي عشر من كانون ثانٍ الجاري.

مباراة تكريمية للعام الجديد

هذا، وينظم تجمع الزمن الجميل الجمعة المقبل مباراة تكريمية لشهداء فلسطين للعام 2022، والتي ستضم فريق تجمع الزمن الجميل ولاعبي قدامى رفح، وذلك على نادي الشمس الرياضيّ، بمشاركة نجوم اللعبة في سنوات الثمانينات والتسعينات، يتخللها كلمات التأبين لشهداء الحركة الرياضية وتسليم كأس المباراة للفريق الفائز. وكان فريق تجمع نجوم قدامى الرياضين أنهى تدريباته على ملاعب الشمس بمشاركة كوكبه كبيرة من قامات الرياضيين. من جهة ثانية، أجرى التجمع زيارات تنسيقية للترتيب للبطولات شملت زيارة العقيد شادي أبو حليمة مسؤول شرطة المرور في غزة ضمن الجهود التي يجريها التجمع لإقامة البطولات، كما أجرى زيارات إلى عدد من الرياضيين الذين أصيبوا في المباريات الأخيرة وممن أجروا عمليات جراحية والمرضى.