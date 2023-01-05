السّلام يعتلي الصدارة بعبور الجزيرة بهدف مهند وتعادل المُصَدَر وأهلي البريج

حقق نادي السّلام الرياضي فوزاً ثميناً على منافسه الجزيرة، بنتيجة 1-صفر على ملعب بيت حانون البلديّ سجله مهند أبو العيش في الدقيقة 86 في دوري الدرجة الثالثة في ختام الأسبوع الرابع في فرع غزة والشمال.

وبذلك رفع السلام رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، وبقي الجزيرة في المركز الخامس برصيد 3 نقاط متساوياً مع ناديي المشتل والشمس.

وفي فرع الوسطى والجنوب، تعادل المصدر وأهلي البريج، بنتيجة 1-1 على ملعب النصيرات البلديّ، تقدم البريج عبر حسن ابو مزروع في الدقيقة 45، وتعادل محمد العديني للمصدر في الدقيقة 90.

وبذلك، رفع أهلي البريج رصيده في المركز الثاني إلى 9 ناط، وبقي المصدر رصيده 3 نقاط بالمركز الخامس.

مباريات الأربعاء

يلتقي اليوم الأربعاء جمعية الصلاح وخدمات المغازي على ملعب الشهيد محمّد.