ليفربول يواجه وولفرهامبتون فى كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

يستضيف نادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم السبت، على ملعب انفيلد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون والقناة الناقلة



مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، تقام في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، لحساب الدور الثالث من منافسات موسم 2022-23 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

​ليفربول ضد وولفرهامبتون



ويخوض ليفربول، صاحب الأرض، المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.

وكان فريق ليفربول قد تلقى هزيمة مريرة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وتلقي الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، ضربة دفاعية قبل مواجهة وولفرهامبتون خاصة أنه سيفتقد مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك لمدة تصل إلي 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة برينتفورد الاخيرة في الدوري الإنجليزي.

وشارك الهولندي فان دايك في مباراة ليفربول أمام برينتفورد، لكن تم إستبداله في الدقيقة 46 لشعوره ببعض الألام العضلية.

وتعد إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك وغيابه عن ليفربول أمام وولفرهامبتون، ضربة دفاعية للريدز قبل مواجهة وولفرهامبتون.

ليفربول ضد وولفرهامبتون



ويتأهل الفائز من مباراة ليفربول وولفرهامبتون، لدور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، علما أن الريدز هم حاملو لقب البطولة.

توج الريدز، بالنسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

​ليفربول ضد وولفرهامبتون



بينما على الجهة المقابلة يستهدف فريق وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز أمام ليفربول من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.