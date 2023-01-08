قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة فى الدوري الإسباني

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة العاشرة مساء اليوم الأحد، في قمة نارية بالجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 38 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

لعب أتلتيكو مدريد صاحب الأرض، 15 مباراة في بطولة الدوري الإسباني ما بين 8 إنتصارات و3 تعادلات و4 هزائم على الترتيب.

كما خاض فريق برشلونة 15 لقاء بمسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، مقسمين ما بين 12 إنتصارا وتعادلين وخسارة وحيدة.

يتطلع فريق أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلي مواصلة الإنتصارات بالليجا، بعد الفوز الأخير على إلتشي بنتيجة 2-0 في الجولة الـ 15.

ويعود الأتليتي إلي منافسات الليجا، بعد تأهل مستحق إلي دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا، حيث فاز على ريال اوفييدو 2-0 في دور الـ 32.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة



فيما يأمل برشلونة في العودة للإنتصارات بالدوري الإسباني، مجددًا بعد أن حقق تعادًلا مثيرًا مع إسبانيول بنتيجة 1-1 في ديربي كتالونيا، من أجل تعزيز صدارته لمسابقة الليجا والهروب من ملاحقة ريال مدريد المستمرة.

وكان برشلونة قد خطف بطاقة العبور إلي دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على 4-3 في مباراة مثيرة بدور الـ 32، كادت أن تقصي البلوجرانا خارج المسابقة المحلية.

يتسلح فريق أتلتيكو مدريد بمجموعة من النجوم، على رأسهما أنطوان جريزمان وألفارو موراتا ودي بول وانخيل كوريا وتوماس ليمار وماركوس يورينتي.

فيما يعول فريق برشلونة، على مجموعة كبيرة من العناصر المميزة، يتصدرها أنسو فاتي وبيدري جونزاليس وجافي وعثمان ديمبيلي ورافينيا، لكن يغيب عن البارسا في مباراة اليوم، روبرت ليفاندوفسكي بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه بالإضافة إلي جوردي ألبا بعد طرده أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا.