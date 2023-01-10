النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2433) الثلاثاء 10/1/2023
أخبار فلسطينية
حماس: لقاءات منتدى النقب في الإمارات إصرار على “خطيئة التطبيع”
توثيق فلسطيني: الاحتلال نفذ 900 انتهاك بحق الصحافيين واعتقل 40 خلال عام 2022
اشتية ينتقد قرارات “القرصنة والنهب” الإسرائيلية ويؤكد: هدفها تقويض السلطة الفلسطينية
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي يهاتف الصحفي تامر المسحال
حركة فتح: إجراءات الاحتلال ضد الأسير مروان البرغوثي ورفاقه ستُجابه بإرادة لا تلين
استشهاد 55 صحفيا فلسطينيا بنيران إسرائيل منذ 2000
أخبار إسرائيلية
صحيفة إسرائيلية: حماس والجهاد الإسلامي غيرتا نهجهما في تجنيد المقاومين.. ومقترح بسحب الجنسية من أسرى الداخل والقدس
الحكومة الإسرائيلية تأمر بإزالة علم فلسطين من البلدات العربية
وزير خارجية إسرائيل: ألمانيا شريك استراتيجي مهم
الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد العمل بقانون الطوارئ بالضفة الغربية
بن غفير يعقد اجتماعًا اليوم للتعامل مع الإفراج عن الأسير ماهر يونس
لابيد: أخشى أن يتسبب بن غفير في اندلاع انتفاضة جديدة وهاتفت عباس مرة واحدة
"هآرتس" تكشف: شركات إسرائيلية زودت بنغلادش بأنظمة تجسس ضد مواطنيها
بسبب تهنئة.. وزير إسرائيلي يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية
قناة إسرائيلية: تمرير قانون يُسقط الجنسية عن مُنفذي العمليات من عرب 48 خلال أسابيع
اخبار دولية
بلينكن وسوليفان إلى إسرائيل لترتيب زيارة نتنياهو
ناشطون أميركيون يُطالبون أعضاء الكونغرس بوقف دعم الاحتلال
أخبار عربية
رئيس الوزراء العراقي يؤكد مواقف بلاده الثابتة إزاء القضيّة الفلسطينية
الأردن.. الإعلان عن لقاء وطني نصرةً للمسجد الأقصى
الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية دون طيار اخترقت الأجواء لمدة 20 دقيقة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
رؤساء المجالس البلدية في أراضي الـ48 يحذّرون نتنياهو من المساس ببلدياتهم وحقوق فلسطينيي الداخل
سلطات الاحتلال تشن حملة شعواء ضد من يرفعون الأعلام الفلسطينية مع تصاعد حدة التوتر في الأراضي المحتلة
مسعفون يتظاهرون احتجاجا على منع سلطات الاحتلال إدخال معدات طبية إلى غزة- (صور)
المطارد “أبو رعد” في وضع صحي خطير والأطباء عاجزون عن تفسير حالته واتهامات للاحتلال بتسميمه
تصاعد حجم هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين بعد صعود حكومة اليمين المتطرفة للحكم
الشرق الأوسط
أشتية يحذّر من سيناريو «انهيار السلطة»
الناطق باسم «حماس»: لم يطرأ أي تغيير على وضعنا في تركيا
الاهرام المصرية
نقابة الصحفيين الفلسطينية: 902 انتهاك وجريمة بحق الصحفيين خلال عام 2022
قيادي فلسطيني: نقل مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر للعزل المُشدد بمُعتقل "نفحة"
الشروق المصرية
حركة فتح: إجراءات الاحتلال ضد الأسير مروان البرغوثي ورفاقه ستُجابه بإرادة لا تلين
قيادي فلسطيني: نقل مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر للعزل المُشدد بمعتقل «نفحة»
الاحتلال أفقده إحدى عينيه.. مصور فلسطيني لـ«الشروق»: عين الحقيقة لن تنطفئ وستبقى التغطية مستمرة
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية
الغد الأردنية
نقل مروان البرغوثي و70 أسيرا آخر إلى العزل المشدد في معتقل “نفحة” الإسرائيلي
2022: ثقافة الأمل وهوامش النصر في فلسطين
الشرق القطرية
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل قتلت 55 صحفياً منذ عام 2000
انفجار بقاعدة للجيش الإسرائيلي وهجوم على حاجز عسكري في قلنديا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل شابًا
بالصور أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن "ريمون"
خلال زيارة عائلات ببيت حانون.. حماس تدعو للحفاظ على السلم المجتمعي
الناشط سباعنة: الأسرى لن يقفوا صامتين أمام حرب الاحتلال المفتوحة ضدهم
النائب قرعاوي: انتهاكات حقوق الإنسان بالضفة الغربية بحاجة لوقفة جدية للتصدي لها
الاحتلال ينقل 40 أسيرًا جديدًا إلى سجن "نفحة"
القدس المحلية
محدث|| عملية عسكرية في نابلس.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
أهالي أسرى قطاع غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم لأول مرة منذ شهرين
بالتعقيم وإطلاق سرحها.. بلدية رام الله تواصل جهودها للتعامل مع الكلاب الضالة
الاحتلال يفرج عن طفلين شقيقين من قلقيلية
الحكومة تصادق على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية
الكيلة تؤكد أن المناضل "أبو رعد" بحالة تعافٍ مستمرة
المعابر والحدود" تدعو المسافرين إلى تأخير ساعات سفرهم خلال الأيام المقبلة
الحياة الجديدة
مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارت في جلسته الأسبوعية
الاحتلال يهدم منشآت تجارية شمال أريحا
قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من بلدة بيت امر
جريدة الأيام
إصابات خلال مواجهات في بلدتي عقابا وسلواد
»إسرائيل: تشريع سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى
»نقل 70 أسيراً بينهم مروان البرغوثي من زنازين "هداريم" إلى عزل "نفحة"
»"الصحة": الوضع الصحي للمناضل فتحي خازم في حالة تعافٍ مستمرة
»اشتية: إجراءات الاحتلال تهدف إلى تقويض السلطة
وكالة صفا
قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال اقتحام "خاطف" لنابلس
نشطاء يطلقون وسم #ارفع_علمك ويدعون للتفاعل معه
حازم قاسم: عقد منتدى النقب بـ"الإمارات" إصرار على التطبيع
القانوع: مطالبة "بن غفير" بمنع العلم الفلسطيني سلوك عنصري
"حماس" تنفي تقييد تركيا لتحركات قياداتها
القوى بغزة تدعو السلطة لوقف سياسة الاستدعاءات والملاحقة والاعتقالات
"تقرير يرصد 1014 انتهاكًا للإعلام من الاحتلال خلال 2022
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 18 مواطناً خلال اقتحام عدة مدن بالضفة
صور 43 مواطناً من غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "ريمون"
"الكنيست" يصادق على تمديد العمل بقانون الطوارئ بالضفة
المرور: 10 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
"الصحة" توضح لـ "الرأي" آلية التأمين الصحي الجديدة
نادي الأسير: تخريب مقتنيات الأسرى خلال نقلهم من "هداريم" إلى "نفحة"
سما نيوز
بعد توقف منذ شهرين.. توجه 43 أسيراً من أهالي قطاع غزة لزيارة أبنائهم في ريمون فجراً
مقاومون يستهدفون حاجزين للاحتلال "الإسرائيلي" في رام الله ونابلس بعبوات ناسفة
خلال 24 ساعة الأخيرة: 15 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس
قوات خاصة تعتقل شاباً من منطقة رفيديا
لليوم الثاني.. الاحتلال يواصل الهدم في عناتا شرق القدس
إصابات بالاختناق بغاز الاحتلال شرق جنين
"بالتعذيب والشبح.. السلطة تواصل انتهاكاتها بحق كوادر الجهاد"
أكاديميون واعلاميون يوصون بضرورة البناء على إنجازات مونديال قطر
"داخلية غزة" تنشر كشف "تنسيقات مصرية" ليوم الأربعاء المقبل
قاسم: اجتماع "منتدى النقب" إصرار على خطيئة التطبيع مع الاحتلال
عرب 48
لابيد: أخشى أن يتسبب بن غفير في اندلاع انتفاضة جديدة وهاتفت عباس مرة واحدة وهو ليس صديقي
الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على تمديد قانون الأبارتهايد
خطة إسرائيلية لـ"كسر" مراكز القوة للأسرى في سجون الاحتلال
الصحة بغزة توضح آلية التأمين الصحي الجديدة
تواصل "الردح" بين حكومة نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية
الاحتلال ينسحب من مدينة نابلس بعد محاصرة بناية سكنية و اعتقال شاب
لأول مرة منذ شهرين .. أهالي أسرى قطاع غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
اكتشاف مغارة ذهبية في دولة عربية
" إعلام الأسرى" يدين الحكم الجائر بحق الأسير أيمن حاج يحيى
عرب 48
اعتقالات بالضفة والقدس واقتحامات للأقصى
حادثا دهس: وفاة شاب متأثرا بإصابته قرب كفر قرع ومصرع طفل بجنين
غزة: مسعفون يحتجون قرب السياج الحدودي على منع الاحتلال إدخال معدات طبية
وكالة وفا
بغداد: الرجوب يطلع أمين عام عصائب أهل الحق عل ...
مهرجان استقبال للأسير المحرر يوسف نزال في قبا ...
الاحتلال يعتدي على شابين ويعتقلهما في سلوان
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 كانون ثاني (يناير)
- 2002م قوات الاحتلال تتوغل في مدينة رفح وتهدم 46 منزلا بشكل كلي و27 بشكل جزئي، وتشرد 100 عائلة فلسطينية في العراء.
- 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي توقف أعمال البناء في مسجد شهاب الدين في مدينة الناصرة المحتلة.
- 1948م عبد القادر الحسيني يعود إلى مسقط رأسه في القدس سرّا لتنظيم صفوف المجاهدين العرب ضد الاحتلال اليهودي بعد أن قضى عشر سنوات في المنفى وهو يعيد تنظيم صفوف الثورة الفلسطينية.