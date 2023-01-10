النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2433)  الثلاثاء 10/1/2023

1948م عبد القادر الحسيني يعود إلى مسقط رأسه في القدس سرّا لتنظيم صفوف المجاهدين العرب ضد الاحتلال اليهودي بعد أن قضى عشر سنوات في المنفى وهو يعيد تنظيم صفوف الثورة الفلسطينية.