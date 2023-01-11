النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2434) الاربعاء11 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان التعاون إلاسلامي حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى
- فتح: إسرائيل تعمل بمنهجية لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية
- فصائل المقاومة تدين بشد اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس السلمية
- تقرير جدار استيطاني بين جنين وطولكرم.. فصل عنصري جديد وخنق المزارعين
- حملة مداهمات واعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس
- مخطط لإنشاء مُجمعين استيطانيين بالمالحة وعين كارم المهجرتين
أخبار إسرائيلي
- بن غفير في 12 يوما.. استهداف للفلسطينيين وتهديد لـ”إسرائيليين”
- “الأبارتهايد” الإسرائيلي “يشرعن” طرد الفلسطينيين وضم الضفة
- ضباط كبار بجيش الاحتلال يحذرون من تصاعد المقاومة في الضفة
- 55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس
- »الكنيست يصوّت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة
- »إسرائيل تستقدم عمالاً صينيين لقطاع البناء
- »عضو كنيست يدعو لاعتقال غانتس ولابيد بتهمة الخيانة
اخبار دولية
- الخارجية الأميركية: ماضون لإحياء المباحثات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه
- التعاون الإسلامي» تحذر إسرائيل من عواقب تأجيج نيران الصراع الديني
- كندا: حملة تطالب الرئيس ترودو مقاطعة حكومة نتنياهو
- أميركا: الدعوة لتكثيف الرسائل لأعضاء الكونغرس لحثهم على وقف تهجير أهالي مسافر يطا
- فلسطينية في برلمان ولاية جورجيا الأمريكية
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
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- جيش الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة ويصيب شابا خلال اشتباكات في نابلس
- الضفة على وقع ثالوث الاعتقال والهدم والاقتلاع.. اعتداءات للاحتلال في القدس وأريحا وسلفيت
- نتنياهو يسعى لتوسيع اتفاقيات التطبيع: متفائل بتغيير القادة العرب تصورهم
- فلسطين تندد بـ”قانون الأبرتهايد” الإسرائيلي وتحذر من “ضم صامت” للضفة
- الكشف عن مخطط لنقل وعزل 2000 أسير بعد تهديدات الوزير المتطرف بن غفير
- مركز حقوقي يحذر من خطر كبير يتهدد حياة مرضى غزة بسبب إجراءات الحصار الإسرائيلي
- “حماس” تعلق على أنباء تقييد تركيا لتحركات قيادات الحركة
- اعتقال 15 فلسطينيا في الضفة الغربية واستمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى
- محكمة الجنايات الدولية والقضية الفلسطينية بعيون باحثة إسرائيلية
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الشرق الأوسط
- الخارجية الأميركية: ماضون لإحياء المباحثات الفلسطينية ـ الإسرائيلية
- تل أبيب تخشى وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني معها
- «التعاون الإسلامي» تحذر إسرائيل من عواقب تأجيج نيران الصراع الديني
- إسرائيل تشدد ظروف اعتقال البرغوثي ورفاقه
- بن غفير سيمنع بالقوة مظاهر الاحتفال بالأسرى
الاخبار اللبنانية
- أسرى فلسطين: حرب إلغاء الوجود
- عمليات تنقيل مكثّفة... واستعدادات لحملة طرْد: الفاشية تعلن حربها على الأسرى
- جلجلة «أبو رعد»: السلطة تتمسّح بـ«شيخ المقاومين»
- حكومة نتنياهو السادسة: ائتلاف «عجائبي» غير مسبوق [2]
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الغد الأردنية
- بن غفير في 12 يوما.. استهداف للفلسطينيين وتهديد لـ”إسرائيليين”
- “الأبارتهايد” الإسرائيلي “يشرعن” طرد الفلسطينيين وضم الضفة
- ضباط كبار بجيش الاحتلال يحذرون من تصاعد المقاومة في الضفة
- ضباط كبار بجيش الاحتلال يحذرون من تصاعد…
- الاحتلال الإسرائيلي يصادق على تمديد قانون “الأبارتهايد”
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الاهرام المصرية
- الولايات المتحدة ترفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراض الفلسطينية
- مؤسسات حقوقية فلسطينية في أمريكا تدعو لتكثيف الرسائل لأعضاء الكونجرس لحثهم على وقف الدعم المالي لإسرائيل
- فلسطينية تؤدي اليمين لتصبح عضو في برلمان ولاية جورجيا الأمريكية
- سياسي إسرائيلي يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة
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”الشروق المصرية
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة ويصيب شابا في اشتباكات بنابلس
- الولايات المتحدة ترفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأراض الفلسطينية
- سياسي إسرائيلي يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة
- الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان التعاون إلاسلامي حول الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى
- فتح: إسرائيل تعمل بمنهجية لتدمير أسس القانون الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- فصائل المقاومة تدين بشد اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس السلمية
- تقرير جدار استيطاني بين جنين وطولكرم.. فصل عنصري جديد وخنق المزارعين
- حملة مداهمات واعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس
- تقرير أجهزة أمن السلطة تمارس اعتقالها السياسي بأسلوب "المستعربين"
- إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة
- بالفيديو أمن السلطة يقمع مسيرة تطالب بالإفراج عن المقاوم مصعب اشتية
- منظمة دولية تدين قرار الاحتلال منع رفع علم فلسطين بالداخل المحتل
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صحيفة الأيام
- أبو بكر: إجراءات بن غفير ستحرم الأسرى من العلاج و"الفورة" و"الكانتين"
- »الكنيست يصوّت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة
- »إسرائيل تستقدم عمالاً صينيين لقطاع البناء
- »عضو كنيست يدعو لاعتقال غانتس ولابيد بتهمة الخيانة
- »إصابات خلال مواجهات في بلدتي عقابا وسلواد
- »إسرائيل: تشريع سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى
- »نقل 70 أسيراً بينهم مروان البرغوثي من زنازين "هداريم" إلى عزل "نفحة"
- »"الصحة": الوضع الصحي للمناضل فتحي خازم في حالة تعافٍ مستمرة
صحيفة القدس
- الاتحاد الأوروبي يطلب من إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه
- خلافات بين بن غفير وشبتاي حول العلم الفلسطيني
- نايدس: نتنياهو وعد بمنع توسيع الاستيطان
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55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس
» الحياة الجديدة
- إصابة شاب بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس
- ارتفاع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى منذ 32 عاما
- قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من الضفة
- كندا: حملة تطالب الرئيس ترودو مقاطعة حكومة نتنياهو
- أميركا: الدعوة لتكثيف الرسائل لأعضاء الكونغرس لحثهم على وقف تهجير أهالي مسافر يطا
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وكالة الرأي
- حملة اعتقالات خلال اقتحام الاحتلال عدة مدن بالضفة
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- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- إصابة شاب بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة
- إصابة طفل ومواطن بهجوم للمستوطنين في "تل الرميدة"
- إدانة فلسطينية واسعة لقمع أمن السلطة مسيرة نابلس
- صور "الأشغال" تُسلّم الدفعة الأولى من تعويضات مواطني "عنق الزجاجة"
- وزارة الأسرى: المرحلة القادمة خطيرة جدًا على الأسرى
- كتلة الصحفي: اعتداء أمن السلطة على الصحفيين بنابلس جريمة وطنية
- توضيح من بلدية غزة بشأن مطعم عاهد الشوا
وكالة صفا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بالضفة والقدس
- بالفيديو إصابة خطيرة باقتحام الاحتلال مخيم بلاطة
- شقيق أبو رعد خازم: الأطباء عاجزون عن تشخيص مرضه والجهات الرسمية غير معنية بإثارة الشارع
- مخطط لإنشاء مُجمعين استيطانيين بالمالحة وعين كارم المهجرتين
- محدث بالفيديو.. أمن نابلس يقمع مسيرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين
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فلسطين اليوم
- بالفيديو إصابة خطيرة لشاب من مخيم بلاطة واشتباكات مسلحة افشلت اعتقال أحد المقاومين
- "أبو مذكور" يوضح لـ"فلسطين اليوم".. هل ستنخفض تسعيرة الحج والعمرة في غزة..!؟
- فصائل المقاومة: اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس يصب في صالح الاحتلال الصهيوني وأعوانه
- بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس المحتلة
- أسرى
- ثورة السجون: الأسرى يستعدون لخطوات تصعيدية ويشكلون لجانًا نضالية
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سما نيوز
- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه
- 55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس
- كاتب إسرائيلي: هكذا أعاد بن غفير إحياء القضية الفلسطينية
- "آيباك" تبحث كيفية انتخاب قائمة المرشحين الموالين للاحتلال في الانتخابات الأميركية لعام 2024
- واشنطن: نؤيد انضمام الفلسطينيين إلى"منتدى النقب"
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عرب 48
- مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 6 مقدسيين
- تراجع الاستثمارات في الهايتك الإسرائيلي بنسبة 42% في 2022
- عن مشاريع تهويد الجليل: إرث السلف/ أنطوان شلحت
- أمن السلطة يقمع مسيرة في نابلس ضد الاعتقال السياسي
- مؤسسات الأسرى: الأوضاع داخل السجون ذاهبة نحو مرحلة خطيرة
- 26 معتقلا يعانون أوضاعا مزرية: أسيران يعيشان الموت البطيء
- الحكومة تعتزم إلغاء مبدأ الأقدمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا
- هرتسوغ يجتمع بليفين ويدعو لـ"ضبط النفس"
- خلافا للمتبع: كوخافي يستعين بمستشار إعلامي من خارج الجيش
- إسرائيل تستقدم عمالا من الصين على حساب الفلسطينيين
- تقرير: شركات سايبر إسرائيلية تبيع أنظمة تجسس لبنغلاديش
-
وكالة وفا
- قوات الاحتلال تعتقل 21 مواطنا من الضفة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- كندا: حملة تطالب الرئيس ترودو مقاطعة حكومة نتنياهو
- فلسطينية في برلمان ولاية جورجيا الأمريكية
حدث في مثل هذا اليوم
11 كانون ثاني (يناير)
- 12009م قامت طائرات الاحتلال بقصف مقر جريدة الرسالة نصف الأسبوعية الواقع في شارع عز الدين القسام بمدينة غزة وتحدث به دمار هائلا أتى على معظم محتويات الجريدة.
- 2007م كتائب الشهيد عز الدين القسام تتمكن من الاستيلاء على طائرة تجسس إسرائيلية، في إحدى المناطق الحدودية لقطاع غزة في عملية هي الأولى من نوعها.
- 2006م قوات الاحتلال تحكم بالسجن 875 عاما بحق "عباس السيد" قائد كتائب القسام في طولكرم بتهمة التخطيط للعملية الاستشهادية التي وقعت في نتانيا بتاريخ 27/3/2002موالتي أسفرت عن مصرع 30 صهيونيا.
- 1984م اللجنة الصهيونية العالمية تعيّن آرائيل شارون مديرا لبرنامج الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
- 1948م بريطانيا تبلغ الأمم المتحدة بمقتل وجرح 1974 فلسطينيا خلال عام واحد على يد جماعات يهودية.
- 1937 م ذكرة اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الملكية، والتي تحتوي على الأسباب الأساسية لاضطرابات صيف السنة الماضية والاضطرابات المتوالية في فلسطين منذ عام 1919.
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