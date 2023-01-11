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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2434) الاربعاء11 يناير 2023

11 كانون ثاني / يناير 2023 10:01

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2434) الاربعاء11 يناير 2023

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11 كانون ثاني (يناير)

  • 12009م قامت طائرات الاحتلال بقصف مقر جريدة الرسالة نصف الأسبوعية الواقع في شارع عز الدين القسام بمدينة غزة وتحدث به دمار هائلا أتى على معظم محتويات الجريدة.
  • 2007م كتائب الشهيد عز الدين القسام تتمكن من الاستيلاء على طائرة تجسس إسرائيلية، في إحدى المناطق الحدودية لقطاع غزة في عملية هي الأولى من نوعها.
  • 2006م قوات الاحتلال تحكم بالسجن 875 عاما بحق "عباس السيد" قائد كتائب القسام في طولكرم بتهمة التخطيط للعملية الاستشهادية التي وقعت في نتانيا بتاريخ 27/3/2002موالتي أسفرت عن مصرع 30 صهيونيا.
  • 1984م اللجنة الصهيونية العالمية تعيّن آرائيل شارون مديرا لبرنامج الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
  • 1948م بريطانيا تبلغ الأمم المتحدة بمقتل وجرح 1974 فلسطينيا خلال عام واحد على يد جماعات يهودية.
  • 1937 م ذكرة اللجنة العربية العليا إلى اللجنة الملكية، والتي تحتوي على الأسباب الأساسية لاضطرابات صيف السنة الماضية والاضطرابات المتوالية في فلسطين منذ عام 1919.
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