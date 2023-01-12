بيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس يتعادلان إيجابياً ويبقيان في المربع الذهبيّ

احتكم ناديا بيت حانون الأهلي وخدمات خانيونس للتعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمّد، في ختام مباريات الأسبوع الرَّابع عشر، الثالث من دور الإياب، لبطولة دوري الدرجة الأوّلى، جاء اللقاء قوياً بين الفريقين، وترجم خانيونس سيطرته إلى هدف التقدم عبر النجم سلطان ابو عبيدة لخانيونس في الدقيقة 70، وبعد 5 دقاق تمكن بيت حانون من التعادل بواسطة إبراهيم الترامسي في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وبذلك، رفع بيت حانون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتبعه ملاحقه خدمات خانيونس في المركز الرابع بنفس الرصيد 27 نقطة، بفارق 3 أهداف للأوّل خلف نماء بالمركز الثّاني برصيد 29 نقطة، والمتصدر الأهلي الفلسطينيّ برصيد 31 نقطة. يشار إلى أنّ المباراة بيتية لبيت حانون ونقلت عقوبة عليه.

الجولة المقبلة

هذا، وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد الأسبوع الخامس عشر المقبل لدوري الدرجة الأوّلى، ويلتقي الجمعة، الأهلي الفلسطينيّ والأقصى على ملعب اليرموك البلديّ، ويلتقي السبت أهلي النصيرات ونماء على ملعب الشهيد محمد، وخدمات خانيونس وخدمات الشاطئ على ملعب خانيونس البلديّ، ويلتقي الأحد المجمع الإسلاميّ وبيت حانون الأهلي عل ملعب فلسطين الدوليّ، والأمل وبيت لاهيا على ملعب خانيونس البلديّ، وتختتم الاثنين بلقاء خدمات البريج والجلاء على ملعب الشهيد محمّد.