ميسي يهز الشباك وباريس سان جيرمان يعزز صدارته في الدوري الفرنسي

احتفل ليونيل ميسي بعودته للمشاركة مع باريس سان جيرمان بتسجيل هدف في الشوط الثاني لينتصر فريقه 2-صفر على ضيفه أنجيه ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم امس.

وتلقى ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، تحية من جماهير فريقه وهز الشباك في الدقيقة 72، بعدما افتتح هوجو إكيتيكي التسجيل لباريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة.

وبقي لانس في المركز الثاني لكنه فقد نقطتين بالتعادل 2-2 مع مضيفه المتعثر ستراسبورج حيث جاءت الأهداف كلها قبل الاستراحة.

وقلص أولمبيك مرسيليا الفارق مع لانس إلى نقطتين بتغلبه 2-صفر على مضيفه تروا.