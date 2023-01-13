خدمات خانيونس يختار مدربه الجديد

كشف خدمات خانيونس، عن هوية المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول، خلفا للمستقيل حسين الحاج.

وأكدت إدارة خدمات خانيونس بعد اجتماع مطول، أن المدرب نبيل صيدم هو من سيقود الفريق خلال الجولات المقبلة، بدءا من المواجهة الهامة أمام خدمات الشاطئ السبت القادم.

وضم الجهاز الفني نبيل الجعيدي مدربا للحراس، وكامل السباخي إداري، والمشرف الرياضي مدحت الضيف، على أن يتم الإعلان عن المدرب المساعد بعد مباراة خدمات الشاطئ.

ويعد صيدم من المدربين المميزين، إذ قاد فرق اتحاد خانيونس وشباب الزوايدة في مواسم سابقة.

ويحتل خدمات خانيونس المركز الرابع في الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن بيت حانون الأهلي.