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أخبار » الرياضة و الملاعب

غيابات الجولة 15 بالدرجة الممتازة

13 كانون ثاني / يناير 2023 09:05

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يغيب 4 لاعبين عن مباريات  الجولة الـ15 من دوري الدرجة الممتازة، لحصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة أو البطاقة الحمراء بمباريات  الجولة الماضية.

 ويشهد لقاء خدمات النصيرات والشجاعية غياب المهاجم محمد جودة عن الأول، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام شباب جباليا، وهو نفس السبب الذي سيحرم الصداقة من خدمات لاعبه محمد الحداد في مباراته أمام الهلال.

ويفتقد شباب الزوايدة لنجمه خالد السيد في مباراته أمام غزة الرياضي بعد حصوله على البطاقة الحمراء، فيما يفتقد الرياضي لمهاجمه كامل الترامسي بسبب البطاقة الصفراء الثالثة

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