مواجهات هامة اليوم السبت بالدوريات المحلية بغزة

تتواصل مباريات الدرجات المختلفة للدوريات المحلية بقطاع غزة، للموسم 2022_2023.

الدرجة الممتازة

ويلعب بيت حانون الرياضي مع خدمات رفح في ملعب بيت حانون شمال القطاع، والصداقة مع هلال غزة بملعب فلسطين في مدينة غزة.

الدرجة الأولى

أما في الدرجة الأولى فيتقابل خدمات خانيونس مع خدمات الشاطئ في إستاد خانيونس جنوب القطاع، وأهلي النصيرات مع نماء بملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

الدرجة الثانية

ويشهد دوري الدرجة الثانية في فرع "غزة والشمال" مباراة اليرموك مع شباب المغراقة في ملعب اليرموك بمدينة غزة، وفي نفس الدرجة لفرع "الوسطى والجنوب" يلعب جماعي رفح مع الصلاح بملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

الدرجة الثالثة

وفي الدرجة الثالثة لفرع الوسطى والجنوب يتقابل العطاء مع الشافعي بملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.