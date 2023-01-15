دوري المحترفين: "هلال القدس" يتجاوز "بلاطة" بصعوبة وينفرد بالصدارة

انفرد "هلال القدس" بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على "مركز بلاطة" بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر.

ورفع "الهلال" رصيده إلى 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارديه "جبل المكبر" و"شباب الخليل"، و4 نقاط عن "شباب الظاهرية" صاحب المركز الرابع. وتجمد رصيد "بلاطة" عند 22 نقطة في المركز الخامس.

واتيحت لبلاطة فرصة التقدم بالنتيجة في الدقيقة 35 بعد أن احتسب له حكم المباراة محمد براهمة ضربة جزاء، ولكن أحمد قطميش فشل في ترجمتها إلى هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع مطلع الشوط الثاني، افتتح رشيد شواهنة التسجيل للهلال في الدقيقة 49، ورد نمر واصف بهدف التعادل لبلاطة في الدقيقة 71، وبعدها بسبع دقائق نجح محمد مراعبة في وضع الهلال في المقدمة مجددا، لتنتهي المباراة لصالح الفريق المقدسي بهدفين مقابل هدف.

ورفع مراعبة رصيده إلى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 5 أهداف عن لاعب "شباب الظاهرية" علي عدوي ولاعب "جبل المكبر" زيد قنبر.

وفي ختام مباريات الأسبوع الثالث عشر، فاز "ثقافي طولكرم" على "شباب السموع" بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل.

وسجل أهداف "الثقافي" عبد الله الطبال في الدقيقة 16 وحمزة عيسى في الدقيقة 39 وعامر برابرة في الدقيقة (5+90)، في حين سجل هدف "السموع" خضر الحاج من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع "ثقافي طولكرم" رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد "شباب السموع" عند 8 نقاط في المركز العاشر.