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تعرف على مركبة إيلون ماسك للمريخ Starship فى 10 معلومات

16 كانون ثاني / يناير 2023 09:03

تعرف على مركبة إيلون ماسك للمريخ Starship فى 10 معلومات
تعرف على مركبة إيلون ماسك للمريخ Starship فى 10 معلومات

هل تعلم أن مركبة الفضاء التابعة لإيلون ماسك Starship قد تصل إلى المدار لأول مرة الشهر المقبل، حيث كشفت شركة SpaceX عن موعد لإطلاق أول رحلة مدارية للصاروخ في فبراير 2023، ونقدم بعض المعلومات المهمة عن مركبة الفضاء وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
 
1- الهدف: جزئيًا مركبة الهبوط لبعثات القمر التابعة لوكالة ناسا ولكن أيضًا لنقل البشر إلى المريخ.
 
2- الارتفاع: 394 قدمًا (120 مترًا).
 
3- الوزن: 11 مليون رطل (5 مليون كلج).
 
4- هل يمكن إعادة استخدامها؟ نعم.
 
5- الحمولة القصوى إلى مدار أرضي منخفض: 220.000 - 330.000 رطل (100-150 طن).
 
6- الحمولة القصوى للمدار القمري: 220.000 رطل (100 طن).
 
7- المحركات: تعمل بحوالي 32 محرك رابتور.
 
8- وحدة الطاقم: قادرة في النهاية على حمل ما يصل إلى 100 راكب.
 
9- تكلفة صناعة الصاروخ: 216 مليون دولار.
 
10- السعر لكل إطلاق: في النهاية حوالي 2 مليون دولار (1.7 مليون) .

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