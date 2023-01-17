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قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة

17 كانون ثاني / يناير 2023 09:03

قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة
قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة

عدسة العين هي جزء من نظامنا البصري وتتميز بالمرونة ويمكنها التكيّف مع مسافات مختلفة. ومع ذلك، فإنها وبعد سن الأربعين، تبدأ في فقدان مرونتها وقدرتها على التركيز من القريب إلى البعيد والعكس صحيح.
في هذه الحالة تكون نظارات القراءة هي الحل. واليوم هناك بديل آخر،دواء جديد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدامه لعلاج قصر النظر الشيخوخي. وهو عبارة عن قطرات للعين التي من المفترض أن تجعل نظارات القراءة غير ضرورية.

تتمثل طريقة الاستعمال في وضع قطرة واحدة في كل عين مرة واحدة في اليوم. وتكون هذه القطارات فعّالة بعد نحو ربع ساعة، اذ يستمر تأثيرها في العين ما بين ست إلى عشر ساعات. وإذا أثبتت القطرات فعّاليتها من خلال الممارسة اليومية، فإنها قد تجعل من نظارات القراءة شيئاً من الماضي .

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