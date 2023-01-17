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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2438) الثلاثاء 17 يناير 2023

17 كانون ثاني / يناير 2023 10:22

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2438) الثلاثاء 17 يناير 2023

 

 

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17 كانون ثاني (يناير)

  • 2002م عملية عسكرية لكتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.
  • 1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.
  • 1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.
  • 1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان بغزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.
  • 1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.
  • 1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.
  • 1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).
  • 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس حيث طالب المؤتمرون بإلغاء وعد بلفور واستقلال فلسطين وذلك ضمن مذكرة رفعوها إلى مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس.
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