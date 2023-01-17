النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2438) الثلاثاء 17 يناير 2023
أخبار فلسطينية
- وزارة الأسرى الفلسطينية: ترقّب كبير في السجون بعد رسالة كتائب القسام
- الأسرى يبدأون أولى مراحل “الصدام الواسع” رفضا لاستمرار تصعيد سلطات الاحتلال في كافة السجون
- العامودي: إطلاق سراح أسرانا من سجون الاحتلال أمر محتوم
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- قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
- “القسام” تنشر رسالة مصورة لإسرائيلي أسير بغزة يستنجد بقيادته لإبرام صفقة تبادل- (فيديو)
- الاحتلال يهدم 15 منشأة تجارية في القدس.. واعتقال 16 فلسطينيا ومتضامنة إيطالية
أخبار إسرائيلي
- {بتسيلم}: إسرائيل تتسبب بانهيار جهاز الصحة في قطاع غزة
- أول تعقيب رسمي من "نتنياهو" على فيديو القسام
- تقرير: لبيد كان على وشك عقد صفقة تبادل مع "حماس"
- نتنياهو: "في أغلبية الديمقراطيات تجري الإصلاحات التي طرحها ليفين"
- المستشارة القضائية: بتطبيق خطة ليفين "الحكومة ستكون هي القانون"
- شركة إسرائيلية تزود الزمرة العسكرية في ميانمار بنظام تجسس
- الخلاف حول نقل مسؤوليات عسكرية لسموتريتش يخيّم على تنصيب هليفي
اخبار دولية
- قلق أممي شديد إزاء قرار إسرائيل بفرض إجراءات عقابية ضد فلسطين ردا على تحرك الجمعية العامة
- رشيدة طليب تطالب بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل- (فيديو)
- نحو 40 دولة تحض إسرائيل على رفع إجراءاتها ضد السلطة…
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
- “القسام” تنشر رسالة مصورة لإسرائيلي أسير بغزة يستنجد بقيادته لإبرام صفقة تبادل- (فيديو)
- الاحتلال يهدم 15 منشأة تجارية في القدس.. واعتقال 16 فلسطينيا ومتضامنة إيطالية
- في تطور جديد.. اعتداءات قطعان المستوطنين تستهدف مسارات الفلسطينيين الطبيعية- (فيديو)
- استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الضفة- (فيديو وصورة)
- قمة فلسطينية مصرية أردنية في القاهرة لبلورة استراتيجية عربية للتصدي لحكومة اليمين الإسرائيلية
- قائد الجيش الإسرائيلي الجديد شارك في الحرب ضد غزة ويعتبر “ساحة الضفة” من أبرز التحديات
- اشتية يطالب “حماة” إسرائيل برؤية الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني
- الأسرى يبدأون أولى مراحل “الصدام الواسع” رفضا لاستمرار تصعيد سلطات الاحتلال في كافة السجون
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الشرق الأوسط
- نحو 40 دولة تحض إسرائيل على رفع إجراءاتها «العقابية» ضد السلطة
- {بتسيلم}: إسرائيل تتسبب بانهيار جهاز الصحة في قطاع غزة
- أشتية يطالب «حماة» إسرائيل بفتح عيونهم على «الجرائم» بحق الفلسطينيين
الاخبار اللبنانية
- الضفّة: مواجهات واشتباكات مسلّحة بين مقاومين والاحتلال
- عدّاد القتل اليومي يتصاعد: حكومة نتنياهو تجيّش «الداخل» وتحرج «الحلفاء»
- المقاومة ترتّب أوراقها: استعدادات لجولة وأكثر
- تشييع الشهيد أحمد كحلة في الضفة الغربية المحتلة
الغد الأردنية
- الضفة الغربية: مستوطنون يسرقون قطيع أغنام ويعتدون على مركبات فلسطينية
- رشيدة طليب تطالب بوقف المساعدات الأميركية لإسرائيل- (فيديو)
- نحو 40 دولة تحض إسرائيل على رفع إجراءاتها ضد السلطة…
- التهويد الاقتصادي للقدس ينشط مع حكومة الاحتلال المتطرفة
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الاهرام المصرية
· الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعتقل 4 فلسطينيين
- ”الشروق المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعتقل أربعة فلسطينيين
- وزارة الأسرى الفلسطينية: ترقّب كبير في السجون بعد رسالة كتائب القسام
- كانت قريبة جدا.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اتصالات مع حماس لتبادل أسرى
الشرق القطرية
- مركز فلسطيني: محاكم الاحتلال التعسفية تثقل كاهل ذوي الأسرى
- كتائب القسام تفسد فرحة رئيس الأركان الإسرئيلي الجديد بفيديو الأسير
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير فيديو "منغستو".. "القسام" تمتلك كل الأوراق في ملف تبادل الأسرى
- بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدّدة
- اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرّقة بالضفة
- العامودي: إطلاق سراح أسرانا من سجون الاحتلال أمر محتوم
- "قاسم": الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى إلا بصفقة مشرّفة
- أول تعقيب رسمي من "نتنياهو" على فيديو القسام
- عملية طعن و25 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
صحيفة الأيام
- »جنود الاحتلال يعدمون طفلاً بالرصاص خلال اقتحام في الفجر لمخيم الدهيشة
- »مواجهات في مناطق عدّة والاحتلال يهدم 15 منشأة تجارية في حزما
- »لجنة للاحتلال تناقش غداً توسيع مستوطنة "نوف تسيون" على أراضي بلدة جبل...
- »إضافة شيكل لفواتير مشتركي خدمات الاتصال دعماً للقدس
- »فيديو لأسير إسرائيلي لدى "حماس" يوجه تساؤلاً إلى حكومته: إلى متى؟
- »إسرائيل: تنصيب رئيس جديد للأركان في ظل الخلاف حول دور سموتريتش
- »آلاف الطلبة الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
- »الشرطة الإسرائيلية تستعد لمنع الاحتفالات بالتحرر المرتقب للأسير ماهر...
صحيفة القدس
- أبرز ما تناولته الصحف العبرية حول نشر فيديو الأسير الإسرائيلي لدى حركة "حماس"
- قاسم: الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى إلا بصفقة تبادل مشرفة
الاحتلال يؤكد مصداقية فيديو "القسام" وينشر أسماء تطالب بالإفراج عنها
إصابتان خطيرتان لشابين من الضفة خلال مطاردتهما في الداخل المحتل
» الحياة الجديدة
- الاحتلال يغتال روح (بقلاوة) الحلوة
- صرف الدفعة النقدية الخامسة للأطفال المتضررين من الأزمات في قطاع غزة غدا
- القبض على مشتبه بهم بإطلاق النار على مركز شرطة جنوب نابلس
- الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة
- بمشاركة الرئيس: أعمال القمة الثلاثية تنطلق ظهر اليوم في القاهرة
وكالة الرأي
- محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
- حماس: قضية الأسرى تتربع على أجندة الحركة
- المرور: وفاة و3 إصابات في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت من العسكريين غداً الأربعاء
- اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين
- 40 دولة تدعم إحالة ملف الاحتلال لمحكمة العدل الدولية
- الاحتلال يقتحم بلدة طمون بطوباس ويداهم منزلي شهيدين
- محدث ذوي الأسرى من غزة يتوجهون لزيارة ابناءهم في "نفحة"
وكالة صفا
- العمل النقابي بالضفة بين فكّي اعتداءات الاحتلال وإجراءات السلطة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسَا تلمودية
- الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا في حملة مداهمات بالضفة
- "نجاح متعدد الاتجاهات".. فيديو الجندي "منغيستو" في عيون الناشطين
- فيديو "منغستو" يحظى بردود أفعال إسرائيلية واسعة
- محللون: تحريك استراتيجي بملف الأسرى ورسائل في أكثر من اتجاه
فلسطين اليوم
- قبل 40 ساعة من الإفراج عنه..الاحتلال ينقل الأسير ماهر يونس بشكل مفاجئ من سجن النقب لجهة مجهولة
- الأسرى في السجون: معركة فاصلة بين كسر اجراءات بن غفير والانتصار عليها
- اعتقال أربعة مواطنين..بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم قباطية وبرقين بجنين واندلاع اشتباكات مسلحة
- سرايا القدس- مجموعات قباطية: استهدفنا قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بشكل مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة
- بالصور أضرار في منزل للمستوطنين في عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة شاكيد قرب جنين
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سما نيوز
- الاحتلال يؤكد مصداقية فيديو "القسام" وينشر أسماء تطالب بالإفراج عنها
- قناة عبرية تكشف تفاصيل صفقة تبادل كانت قريبة جداً..
- قناة عبرية: هكذا ستتبين مدى جدية نتنياهو في ملف الأسرى
- فيديو: مسؤول إسرائيلي يلتقي بوالدة "منغستو".. والأخيرة: "لقد تأكدت منه.."
- مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية
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عرب 48
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- إصابات خلال اقتحام الاحتلال ليعبد واعتداءات للمستوطنين
- الاحتلال يصعّد استهداف الأطفال باعتقالاته الليليّة... بدون استدعاءات
- كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها
- تقرير: لبيد كان على وشك عقد صفقة تبادل مع "حماس"
- نتنياهو: "في أغلبية الديمقراطيات تجري الإصلاحات التي طرحها ليفين"
- المستشارة القضائية: بتطبيق خطة ليفين "الحكومة ستكون هي القانون"
- شركة إسرائيلية تزود الزمرة العسكرية في ميانمار بنظام تجسس
- الخلاف حول نقل مسؤوليات عسكرية لسموتريتش يخيّم على تنصيب هليفي
وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة
- بمشاركة الرئيس: أعمال القمة الثلاثية تنطلق ظهر اليوم في القا ...
- الأمم المتحدة تؤكد دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية وترفض ع ...
حدث في مثل هذا اليوم
17 كانون ثاني (يناير)
- 2002م عملية عسكرية لكتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.
- 1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.
- 1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.
- 1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان بغزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.
- 1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.
- 1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.
- 1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).
- 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس حيث طالب المؤتمرون بإلغاء وعد بلفور واستقلال فلسطين وذلك ضمن مذكرة رفعوها إلى مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس.
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